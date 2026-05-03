FRANJA DE GAZA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Congreso baraja el jueves para que Albares informe sobre la situación de la Flotilla Global Sumud

Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís solicitaron hace unos días la comparecencia urgente ante el Pleno del Congreso del ministro para que exponga las acciones que adoptará para proteger y a asistir a los barcos y personas que participan en la Global Sumud Flotilla.
(Foto de ARCHIVO) El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores, en el Congreso, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). Durante su comparecencia, Albares ha informado sobre la aplicación del acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar y la posición de España ante la evolución de la guerra en Oriente Próximo. César Vallejo Rodríguez / Europa Press 09/4/2026
el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Albares Kongresuan izan liteke ostegunean, Global Sumud Flotillaren egoeraren berri emateko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Congreso baraja celebrar el jueves, 7 de mayo, un Pleno para la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre la situación de la Flotilla Global Sumud, interceptada por Israel rumbo a la Franja de Gaza.

La Junta de Portavoces del Congreso ha sido convocada este martes, 5 de mayo, a las 12:00 horas para tratar la solicitud de comparecencia urgente del ministro de Exteriores, que podría celebrarse en un Pleno el jueves, 7 de mayo.

Esta semana no hay convocado Pleno por ser primera de mes, por lo que la sesión del jueves se habilitaría exclusivamente para la comparecencia del ministro.

Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís solicitaron hace unos días la comparecencia urgente ante el Pleno del Congreso del ministro para que exponga las acciones y decisiones que adoptará su departamento para proteger y a asistir a los barcos y personas que participan en la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza.

Los grupos solicitantes aseguran que la flotilla tiene "fines pacíficos y objetivos humanitarios" y que ha sido "atacada ilegalmente" por el Estado de Israel, "que ha secuestrado a sus miembros, incumpliendo la legalidad internacional y la Convención de Naciones Unidas sobre del Derecho del Mar".

El Gobierno de España ya ha solicitado la "inmediata liberación" del activista español-palestino Saif Abukeshek "ilegalmente detenido" el pasado jueves en aguas internacionales a bordo de la flotilla.

Franja de Gaza Israel Derechos humanos Congreso Diputados Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Arranca la campaña electoral en Andalucía

El PP ha dado el pistoletazo de salida a la campaña en Sevilla, el PSOE en Granada. El actual presidente y candidato popular Moreno Bonilla aspira a la mayoría absoluta para no depender de Vox. Ha animado a sus simpatizantes a ir a votar porque considera que la mayoría absoluta que pronostican las encuestas no está asegurada. Mientras que la candidata del Partido Socialista, María Jesús Montero, quiere revertir los malos resultados que le auguran las encuestas y basa su campaña en la defensa de los servicios públicos.

REBEKA UBERA LAURA GARRIDO
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu y PP instan al Gobierno Vasco a actuar dentro de sus competencias para resolver el conflicto médico

EH Bildu ha presentado una moción en el Parlamento Vasco en la que pide mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios, y la parlamentaria de la coalición Rebeca Ubera le ha dicho al consejero de Salud, Alberto Martínez, que sí tiene competencias para adoptar ciertas decisiones en esta materia. En la misma línea, la parlamentaria del PP Laura Garrido también ha defendido que el Gobierno Vasco dispone de margen competencial para mejorar la situación de los médicos.

Cargar más
Publicidad
X