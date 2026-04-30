EH Bildu y PP instan al Gobierno Vasco a actuar dentro de sus competencias para resolver el conflicto médico

EH Bildu ha presentado una moción en el Parlamento Vasco en la que pide mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios, y la parlamentaria de la coalición Rebeca Ubera le ha dicho al consejero de Salud, Alberto Martínez, que sí tiene competencias para adoptar ciertas decisiones en esta materia. En la misma línea, la parlamentaria del PP Laura Garrido también ha defendido que el Gobierno Vasco dispone de margen competencial para mejorar la situación de los médicos.