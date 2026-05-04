Fallece Carlos Garaikoetxea, el primer lehendakari tras el franquismo
El político navarro, fundador de Eusko Alkartasuna, ha fallecido este lunes, 4 de mayo, en Pamplona, a los 87 años como consecuencia de un infarto.
Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari tras el franquismo y figura clave en la recuperación del autogobierno vasco, ha fallecido a los 87 años a causa de un infarto. El político navarro fue uno de los principales impulsores de la puesta en marcha de las instituciones vascas tras la dictadura, liderando una etapa decisiva en la historia reciente de Euskadi.
Fundador de Eusko Alkartasuna y referente del nacionalismo vasco durante los años 80 y 90, Garaikoetxea desempeñó un papel determinante en el desarrollo del Gobierno Vasco y en la consolidación de su autogobierno y sus competencias, especialmente durante su etapa como lehendakari (1980-1985).
Carlos Garaikoetxea
Las claves del Gobierno liderado por el lehendakari Garaikoetxea, de la mano de Elixabete Garmendia
Una de las periodistas que más ha investigado sobre Carlos Garaikoetxea ha sido Elixabete Garmendia, cuya biografía publicó en 2018. Junto a ella hemos querido analizar aquel primer gobierno postfranquista.
Su legado político queda vinculado a la recuperación de las instituciones, al fortalecimiento del autogobierno en un periodo clave de la transición y al impulso y la modernización del nacionalismo vasco en Navarra, primero desde las filas del PNV y después desde Eusko Alkartasuna.
En junio del pasado año el actual Gobierno Vasco, liderado por el lehendakari, Imanol Pradales, rindió homenaje a Garaikoetxea y su equipo.
45 AÑOS DE GOBIERNO VASCO
El Gobierno Vasco homenajea a Garaikoetxea, el "arquitecto de Euskadi"
El actual lehendakari ensalzó el ejemplo del primer Gobierno Vasco de la democracia por poner en marcha las herramientas que han permitido a Euskadi "crecer en prosperidad y bienestar" y agradeció en especial el legado de Garaikoetxea, al que definió como el "extraordinario arquitecto de Euskadi".
HOMENAJE
Imanol Pradales: ''Respondisteis a la llamada aplicando los principios del diálogo y la negociación''
El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado que los miembros del Gobierno Vasco que presidió Carlos Garaikoetxea comenzaron a construir país desde cero.
El propio Carlos Garaikoetxea también tomó la palabra en aquel acto: “Los desafíos de futuro son grandes, pero mayor es nuestra capacidad para superarlos. Somos una nación valiente y trabajadora. Unidos, desde la colaboración leal y el respeto a la pluralidad, construiremos una Euskadi mejor, más próspera y sostenible", remarcó.
Homenaje en Vitoria
Garaikoetxea: "Gracias por el mayor honor de este país porque me lo habéis dado: el de ser presidente "
Ajuria Enea ha acogido hoy un acto institucional de homenaje al primer gobierno tras la dictadura, en el que han participado el lehendakari Carlos Garaikoetxea y los consejeros Pedro Miguel Etxenike, Javier Lasagabaster y Pedro Luis Uriarte , miembros de su gobierno.
El próximo 2 de junio Garaikoetxea iba a cumplir 88 años.
Te puede interesar
Políticos y sociedad vasca muestran su reconocimiento a la figura de Carlos Garaikoetxea
El primer lehendakari tras el franquismo fue una figura querida y admirada por la ciudadanía. Las redes se han inundado de mensajes de gratitud y homenaje en cuanto se ha conocido su fallecimiento.
Garaikoetxea, el lehendakari que sentó las bases del autogobierno vasco
Figura clave de la transición vasca, Carlos Garaikoetxea fue el primer lehendakari del Gobierno Vasco y uno de los principales artífices del entramado institucional de Euskadi. Su trayectoria política estuvo marcada por las desavenencias con la dirección del PNV y la posterior fundación de Eusko Alkartasuna.
Borja Sémper se reincorpora al comité de dirección del PP tras superar el cáncer
Sémper ha vuelto a la primera línea política tras diez meses fuera por un cáncer de páncreas.
Ekain Rico (PSE): “El PNV ha generado diversas cortinas de humo: una con el nuevo Estatuto y otra con el meme”
El dirigente socialista ha utilizado términos como “hiperventilación” o “sobreactuación” para referirse a la posición de los jeltzales.
Ábalos reconoce “vínculos singulares” con Koldo y resta importancia a conocer a Aldama
El exministro ha declarado como acusado en el Tribunal Supremo y ha defendido el nombramiento de su exasesor por su “entrega y lealtad”.
Otxandiano tacha de “poco edificante” el choque entre PNV y PSE-EE y cuestiona su estabilidad
Pello Otxandiano considera que los enfrentamientos entre ambos socios del Gobierno Vasco “alejan a la gente” y pone en duda su capacidad para ofrecer un proyecto a largo plazo.
El Congreso baraja el jueves para que Albares informe sobre la situación de la Flotilla Global Sumud
Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís solicitaron hace unos días la comparecencia urgente ante el Pleno del Congreso del ministro para que exponga las acciones que adoptará para proteger y a asistir a los barcos y personas que participan en la Global Sumud Flotilla.
El Gobierno español traspasará este lunes al Gobierno Vasco la titularidad de la cárcel de Zubieta
Con esta decisión se cumplirán los plazos dados a conocer el pasado febrero por los consejeros de Vivienda y de Justicia, Denis Itxaso y María Jesús San José, quienes anunciaron la apertura de la nueva cárcel entre mayo y junio de 2026.
Esteban ve grave que Andueza diga que el euskera es una amenaza para los trabajadores, y considera incomprensible la actitud del PSE-EE
El presidente del EBB ha dicho que está enfadado, que no es de recibo que un partido socio de gobierno haga estas cosas. Y lo que es peor, añade, mentir.