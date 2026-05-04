FALLECIMIENTO
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Fallece Carlos Garaikoetxea, el primer lehendakari tras el franquismo

El político navarro, fundador de Eusko Alkartasuna, ha fallecido este lunes, 4 de mayo, en Pamplona, a los 87 años como consecuencia de un infarto.

Carlos Garaikoetxea EA
Euskaraz irakurri: Carlos Garaikoetxea hil da, frankismoaren ondorengo lehen lehendakaria
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Ander Goyoaga | EITB

Última actualización

Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari tras el franquismo y figura clave en la recuperación del autogobierno vasco, ha fallecido a los 87 años a causa de un infarto. El político navarro fue uno de los principales impulsores de la puesta en marcha de las instituciones vascas tras la dictadura, liderando una etapa decisiva en la historia reciente de Euskadi.

Fundador de Eusko Alkartasuna y referente del nacionalismo vasco durante los años 80 y 90, Garaikoetxea desempeñó un papel determinante en el desarrollo del Gobierno Vasco y en la consolidación de su autogobierno y sus competencias, especialmente durante su etapa como lehendakari (1980-1985).

Carlos Garaikoetxea

Las claves del Gobierno liderado por el lehendakari Garaikoetxea, de la mano de Elixabete Garmendia

Una de las periodistas que más ha investigado sobre Carlos Garaikoetxea ha sido Elixabete Garmendia, cuya biografía publicó en 2018. Junto a ella hemos querido analizar aquel primer gobierno postfranquista.

18:00 - 20:00
Las claves del Gobierno liderado por el lehendakari Garaikoetxea, de la mano de Elixabete Garmendia

Su legado político queda vinculado a la recuperación de las instituciones, al fortalecimiento del autogobierno en un periodo clave de la transición y al impulso y la modernización del nacionalismo vasco en Navarra, primero desde las filas del PNV y después desde Eusko Alkartasuna.

En junio del pasado año el actual Gobierno Vasco, liderado por el lehendakari, Imanol Pradales, rindió homenaje a Garaikoetxea y su equipo.

El actual lehendakari ensalzó el ejemplo del primer Gobierno Vasco de la democracia por poner en marcha las herramientas que han permitido a Euskadi "crecer en prosperidad y bienestar" y agradeció en especial el legado de Garaikoetxea, al que definió como el "extraordinario arquitecto de Euskadi".

HOMENAJE

Imanol Pradales: ''Respondisteis a la llamada aplicando los principios del diálogo y la negociación''

El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado que los miembros del Gobierno Vasco que presidió Carlos Garaikoetxea comenzaron a construir país desde cero.

18:00 - 20:00
Imanol Pradales: ''Respondisteis a la llamada aplicando los principios del diálogo y la negociación''

El propio Carlos Garaikoetxea también tomó la palabra en aquel acto: “Los desafíos de futuro son grandes, pero mayor es nuestra capacidad para superarlos. Somos una nación valiente y trabajadora. Unidos, desde la colaboración leal y el respeto a la pluralidad, construiremos una Euskadi mejor, más próspera y sostenible", remarcó.

Homenaje en Vitoria

Garaikoetxea: "Gracias por el mayor honor de este país porque me lo habéis dado: el de ser presidente "

Agencias | EITB

Ajuria Enea ha acogido hoy un acto institucional de homenaje al primer gobierno tras la dictadura, en el que han participado el lehendakari Carlos Garaikoetxea y los consejeros Pedro Miguel Etxenike, Javier Lasagabaster y Pedro Luis Uriarte , miembros de su gobierno. 

18:00 - 20:00
Garaikoetxea: "Gracias por el mayor honor de este país porque me lo habéis dado: el de ser presidente "

El próximo 2 de junio Garaikoetxea iba a cumplir 88 años. 

Gobierno Vasco Partidos Políticos Carlos Garaikoetxea Navarra Política

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