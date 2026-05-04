Carlos Garaikoetxea hil da, frankismoaren ondorengo lehen lehendakaria

Politikari nafarra, Eusko Alkartasunaren sortzailea, 87 urterekin zendu da bihotzeko baten ondorioz. Iruñean hil da gaur, maiatzaren 4ean.

Carlos Garaikoetxea artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

Ander Goyoaga | EITB

Carlos Garaikoetxea, frankismoaren ondorengo lehen lehendakaria eta euskal autogobernuaren berreskurapenean funtsezko liderra izan zena, 87 urte zituela hil da, bihotzeko baten ondorioz. Politikari nafarra izan zen diktaduraren ondoren euskal erakundeak martxan jartzeko bultzatzaile nagusietako bat, Euskal Herriaren historia garaikidean erabakigarria izan zen aro bat gidatuz.

Eusko Alkartasunaren sortzailea ere izan zen, eta euskal nazionalismoaren erreferente nagusietakoa bilakatu zen 80 eta 90eko hamarkadetan.

Garaikoetxea erabakigarria izan zen Eusko Jaurlaritzaren garapenean eta bere eskumenen sendotzean, lehendakari izan baitzen urte erabakigarrietan (1980-1985).

Bere ondare politikoa instituzioen berreskurapenari eta autogobernuaren indartzeari lotuta geratuko da, trantsizio demokratikoaren funtsezko urteetan. Era berean, eragin handiko politikaria izan zen Nafarroan euskal abertzaletasunaren sustapenean eta modernizazioan, lehenengo EAJren barruan eta gero Eusko Alkartasunatik.

Iazko ekainean, egungo Eusko Jaurlaritzak, Imanol Pradales buru zuela, omenaldia egin zien Garaikoetxeari eta haren taldeari.

Egungo lehendakariak demokraziako lehen Eusko Jaurlaritzaren eredua goraipatu zuen, Euskadik “oparotasunean eta ongizatean hazteko” aukera eman duten tresnak martxan jartzeagatik, eta bereziki eskertu zuen Garaikoetxearen ondarea. “Euskadiren arkitekto aparta izan zen”, adierazi zuen.

Carlos Garaikoetxeak berak ere hitza hartu zuen omenaldi hartan: “Etorkizuneko erronkak handiak dira, baina horiek gainditzeko gaitasun handiagoa dugu. Nazio ausarta eta langilea gara. Lankidetza leialetik eta pluraltasunarekiko errespetua oinarri, Euskadi hobea, oparoagoa eta iraunkorragoa eraikiko dugu elkarrekin", adierazi zuen.

Politikari iruindarrak 88 urte bete behar zituen datorren ekainaren 2an.

