Carlos Garaikoetxea hil da, frankismoaren ondorengo lehen lehendakaria
Politikari nafarra, Eusko Alkartasunaren sortzailea, 87 urterekin zendu da bihotzeko baten ondorioz. Iruñean hil da gaur, maiatzaren 4ean.
Carlos Garaikoetxea, frankismoaren ondorengo lehen lehendakaria eta euskal autogobernuaren berreskurapenean funtsezko liderra izan zena, 87 urte zituela hil da, bihotzeko baten ondorioz. Politikari nafarra izan zen diktaduraren ondoren euskal erakundeak martxan jartzeko bultzatzaile nagusietako bat, Euskal Herriaren historia garaikidean erabakigarria izan zen aro bat gidatuz.
Eusko Alkartasunaren sortzailea ere izan zen, eta euskal nazionalismoaren erreferente nagusietakoa bilakatu zen 80 eta 90eko hamarkadetan.
Garaikoetxea erabakigarria izan zen Eusko Jaurlaritzaren garapenean eta bere eskumenen sendotzean, lehendakari izan baitzen urte erabakigarrietan (1980-1985).
Carlos Garaikoetxea
Garaikoetxea lehendakariak gidatutako Jaurlaritzaren gakoak, Elixabete Garmendiaren eskutik
Carlos Garaikoetxeari buruz gehien ikertu duen kazetarietako bat Elixabete Garmendia izan da, 2018. urtean haren biografia kaleratu baitzuen. Berarekin batera frankismoaren ondoko lehen jaurlaritza hura aztertu nahi izan dugu.
Bere ondare politikoa instituzioen berreskurapenari eta autogobernuaren indartzeari lotuta geratuko da, trantsizio demokratikoaren funtsezko urteetan. Era berean, eragin handiko politikaria izan zen Nafarroan euskal abertzaletasunaren sustapenean eta modernizazioan, lehenengo EAJren barruan eta gero Eusko Alkartasunatik.
Iazko ekainean, egungo Eusko Jaurlaritzak, Imanol Pradales buru zuela, omenaldia egin zien Garaikoetxeari eta haren taldeari.
45 URTE EUSKO JAURLARITZAN
Eusko Jaurlaritzak Garaikoetxea, "Euskadiko arkitektoa", omendu du
Carlos Garaikoetxea demokraziaren lehen lehendakariari egindako omenaldian, besteak beste, bere sailburuetako hiru izan dira, eta garai hartako lorpenen artean azpimarratu dituzte bidegorriak, euskara batua eta Ajuria Enea Jauregiaren erosketa.
Egungo lehendakariak demokraziako lehen Eusko Jaurlaritzaren eredua goraipatu zuen, Euskadik “oparotasunean eta ongizatean hazteko” aukera eman duten tresnak martxan jartzeagatik, eta bereziki eskertu zuen Garaikoetxearen ondarea. “Euskadiren arkitekto aparta izan zen”, adierazi zuen.
Lehen Jaurlaritzari omenaldia
Imanol Pradales: “Zuei zor dizuegu gure ongizatea eta zuei zor dizuegu etorkizun berriaren aukera”
Imanol Pradales lehendakariak Carlos Garaikoetxea buru izan zuen Eusko Jaurlaritzako kideak zerotik hasi zirela herria eraikitzen azpimarratu du.
Carlos Garaikoetxeak berak ere hitza hartu zuen omenaldi hartan: “Etorkizuneko erronkak handiak dira, baina horiek gainditzeko gaitasun handiagoa dugu. Nazio ausarta eta langilea gara. Lankidetza leialetik eta pluraltasunarekiko errespetua oinarri, Euskadi hobea, oparoagoa eta iraunkorragoa eraikiko dugu elkarrekin", adierazi zuen.
Omenaldia Gasteizen
Garaikoetxea: "Mila esker herri honetako ohorerik handiena eman didazuelako: lehendakari izatearena"
Diktadura osteko lehen gobernua omentzeko ekitaldi instituzionala egin dute gaur Ajuria Enean. Carlos Garaikoetxea lehendakariak eta bere gobernuko kide izan ziren Pedro Miguel Etxenike, Javier Lasagabaster eta Pedro Luis Uriarte sailburuak izan dira bertan.
Politikari iruindarrak 88 urte bete behar zituen datorren ekainaren 2an.
