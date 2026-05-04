Borja Semper PPren batzorde nazionalera itzuli da, minbizia gainditu ondoren

Semper politikaren lehen lerrora itzuli da, hamar hilabeteko etenaldiaren ostean. 

Borja Sémper se reincorpora al comité de dirección del PP
Borja Semper eta Alberto Núñez Feijoo, astelehen honetan, PPren Madrilgo Zuzendaritza Batzordean. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Borja Semper PPren bozeramaile eta Kultura idazkariordea Politikaren lehen lerrora itzuli da, minbizia gainditu ondoren. 

PPk astelehen honetan jakinarazi duenez, Semperrek parte hartu du alderdiaren zuzendaritza batzordeak gaur goizean, Madrilen, egin duen bileran.

Gaixotasunaren ondorioz, 10 hilabeteko etena egin behar izan du. 

Semperrek minbizia zuela iragarri zuen iazko uztailean. Hilabete batzuk geroago, pasa den abenduaren 8an, kimioterapia tratamendua amaitu zuela adierazi zuen.

Politika PP Euskadiko Alderdi Popularra

Hasi da hauteskunde kanpaina Andaluzian

Sevillan ekin die kanpainako ekitaldiei Alderdi Popularrak; Granadan, Alderdi Sozialistak. Moreno Bonilla PPko hautagai eta gaur egungo presidenteak gehiengo absolutua nahi du; ez du Vox nahi bere gobernuan. Jarraitzaileei botoa ematera joateko deia egin die, inkestek iragartzen duten gehiengo absolutua ziurra ez delakoan. Alderdi Sozialistaren hautagai Maria Jesus Monterok, berriz, inkestek iragartzen dizkioten emaitza txarrak irauli nahi ditu eta zerbitzu publikoen aldeko defentsan oinarritu du kanpaina.
