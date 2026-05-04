Eskola-garraioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lehiaren Euskal Agintaritzak isunak jarri dizkie eskola garraioko 31 enpresari, Hezkuntza Sailari boikota egiteagatik

2023-2024 ikasturterako lehiaketan, Gipuzkoako ibilbideak baino ez ziren esleitu. Horregatik, Eusko Jaurlaritzak agindu bat argitaratu zuen, aurretik Bizkaian eta Araban esleipendun izan ziren enpresak zerbitzua betetzera behartzeko.

transporte escolar
Eskola-garraioko seinale bat. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Lehiaren Euskal Agintaritzak 867.000 euroko isuna jarri die eskola garraioko 31 enpresari, 2023-2024 ikasturterako zerbitzua esleitzeko prozesuan Hezkuntza Sailaren aurka egindako "boikot ekintzengatik".

Ebazpenak 2023an irekitako espedientea itxi du. Orduko hartan, garraio enpresek uko egin zioten ordura arteko ibilbideak egiteari, errentagarriak ez zirela arrazoituta. 

2023-2024 ikasturterako lehiaketan, Gipuzkoako ibilbideak baino ez ziren esleitu. Horregatik, Eusko Jaurlaritzak agindu bat argitaratu zuen, aurretik Bizkaian eta Araban esleipendun izan ziren enpresak zerbitzua betetzera behartzeko.

Entzugor eginda, ikasturte hasieran, 30 bat enpresak zerbitzurik ez ematea erabaki zuten. Horrek 7.400 ikasleri eragin zien, batez ere landa eremuetan bizi diren umeei.

Ebazpenean, Lehiaren Euskal Agintaritzak egiaztatutzat jo du Hezkuntza Sailaren aurkako boikota egin zela, eta arau hauste oso larria dela iritzi dio, Lehiaren Defentsari buruzko Legean jasotakoari jarraiki.

Eskola-garraioa Hezkuntza Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

vitoria-crimen-machista-efe
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Aldentze aginduen inguruan zeukan protokoloa aldarazi zion Ertzaintzari Maialen Mazonen hilketak

Maialen "arrisku handiko" biktima zen indarkeria matxistarekin lotutako kasuak aztertzen dituen Estatuko VioGen sistemaren arabera. Ertzaintzak, ordea, "arrisku txikiko" biktimatzat jo zuen. Antza denez, Polizia Nazionalaren VioGen sistemako eta Ertzaintzaren EVA sistemako artxiboak ez zetozen bat. Bestalde, Ertzaintzak berak kasuaren inguruan egindako balorazioak ere huts egin zuen.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X