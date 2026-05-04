Lehiaren Euskal Agintaritzak isunak jarri dizkie eskola garraioko 31 enpresari, Hezkuntza Sailari boikota egiteagatik
2023-2024 ikasturterako lehiaketan, Gipuzkoako ibilbideak baino ez ziren esleitu. Horregatik, Eusko Jaurlaritzak agindu bat argitaratu zuen, aurretik Bizkaian eta Araban esleipendun izan ziren enpresak zerbitzua betetzera behartzeko.
Lehiaren Euskal Agintaritzak 867.000 euroko isuna jarri die eskola garraioko 31 enpresari, 2023-2024 ikasturterako zerbitzua esleitzeko prozesuan Hezkuntza Sailaren aurka egindako "boikot ekintzengatik".
Ebazpenak 2023an irekitako espedientea itxi du. Orduko hartan, garraio enpresek uko egin zioten ordura arteko ibilbideak egiteari, errentagarriak ez zirela arrazoituta.
Entzugor eginda, ikasturte hasieran, 30 bat enpresak zerbitzurik ez ematea erabaki zuten. Horrek 7.400 ikasleri eragin zien, batez ere landa eremuetan bizi diren umeei.
Ebazpenean, Lehiaren Euskal Agintaritzak egiaztatutzat jo du Hezkuntza Sailaren aurkako boikota egin zela, eta arau hauste oso larria dela iritzi dio, Lehiaren Defentsari buruzko Legean jasotakoari jarraiki.
