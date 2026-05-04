Datorren ikasturtean Lanbide Heziketako 74.963 plaza eskainiko dira EAEn, inoiz baino gehiago

Berrikuntza gisa, Lanbide Heziketako plazen % 50 emakumeentzat gordeko dira 2026-2027 ikasturtetik aurrera. 

Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburua, 2026-2027 ikasturterako Lanbide Heziketaren berritasunak aurkezteko ekitaldian. Argazkia: Irekia

Agentziak | EITB

2026-2027 ikasturtean inoiz baino plaza gehiago eskainiko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketan, 74.963 plaza, eta, lehen aldiz, plazen % 50 emakumeentzat gordeko dira datorren ikasturtetik aurrera.

Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntzako sailburuak 2026-2027 ikasturterako Lanbide Heziketaren berritasunak aurkeztu ditu, gaur goizean, Tartangako Lanbide Heziketako ikastetxean egindako agerraldian, Erandion. 

Hazkunderik handiena izango duten familia profesionalak hauek dira: Gizarte eta Kultura Zerbitzuak (1.395 gehiago), Fabrikazio Mekanikoa (1.160 gehiago), Administrazioa eta Kudeaketa (665 gehiago), Merkataritza eta Marketina (590 gehiago) eta Instalazioa eta Mantentze-lanak (490 gehiago).

Pedrosak azaldu duenez, Lanbide Heziketako ikasleen % 90ek lana aurkitzen dute ikasketak amaitutakoan. 

Bestalde, Euskadiko Lanbide Heziketako plazen % 50 emakumeentzat gordeko dira datorren ikasturtetik aurrera. Ikasle errepikatzaileei, % 33ko desgaitasuna edo handiagoa dutenei, hezkuntza premia espezifikoak dituztenei eta goi-mailako kirolariei gordetako plazak deskontatu ondoren aplikatuko da. 

“Emakumeak dira Osasuneko eta Zerbitzu Soziokulturaletako matrikuletan buru, baina ia ez daude Fabrikazio Mekanikoan, Elektrizitatean-Elektronikan eta Instalazio eta Mantentze-lanetan; alegia, lan-eskaera handiagoa duten eta soldata hobeak dituzten sektoreetan. Desoreka historikoa da, eta egoera horren aurrean ezin dugu beste alde batera begiratu", azaldu du Pedrosak. 

Gaurtik maiatzaren 22ra bitartean zabalik da datorren Lanbide Heziketan matrikula egiteko epea

