Gorpu bat agertu da Zaratamoko Arkotxa auzoan, errepide ondoan

Igande arratsaldean aurkitu dute gorpua, abandonatutako hainbat industria-pabiloiren ondoan. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.

EITB

Ertzaintzak ikerketa abiatu du Zaratamoko (Bizkaia) Arkotxa auzoko errepidearen ondoan agertu den hilotz baten identitatea eta heriotzaren arrazoia argitzeko.

16:30ean aurkitu dute gorpua, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak baieztatu duenez. 

Oraingoz, biktima ez dute identifikatu, eta gorpua Bilboko Auzitegiko Anatomikora eraman dute autopsia egiteko.

Gorpua Txomin Egileor errepide ertzean aurkitu dute, abandonatutako hainbat industria-pabilioiren ondoan.

Ingurua arakatu eta errepidea itxita egon da izapidean egin bitartean.

Ikerketa zabalik dauka Ertzaintzak zer gertatu den argitzeko.

