Pertsona bat zauritu da Donostiako Herrera auzoko pabiloi batean, ustez eragindako sute batean

Beste hiru pertsona tokian bertan artatu dituzte, kea arnasteagatik. Lehen ikerketen arabera, itxuraz sutea nahita piztu dute. Udaltzainek hainbat pertsona atxilotu dituzte, eta ez dute baztertu gehiago atxilotzea, ikerketa oraindik irekita baitago.

EITB

Azken eguneratzea

Pertsona bat zauritu da gauerdia baino lehentxeago Herrerako pabiloi okupatuetako batean izandako sutean, Zardoya fabrika zaharrean (Donostia). Zauritua Donostia Ospitalera eraman dute, eta beste hiru pertsona tokian bertan artatu dituzte kea arnasteagatik. Udaleko iturrien arabera, litekeena da sua nahita piztutakoa izatea.

Sutea Jolastokieta inguruan piztu da, Herrera auzoaren goiko aldean, etxegabeak dauden nabeetako bateko gela batean, eta suhiltzaileek azkar kontrolatzea lortu dute.

Udaltzaingoak hainbat pertsona atxilotu ditu dagoeneko, eta ez du baztertzen gehiago atxilotzea, ikerketa zabalik baitago. Gainera, hainbat lekukori deklarazioa hartu die gertatutakoa argitu asmoz.

Zardoya Otisen garai bateko industria-instalazioetan gertatu da sutea. Eraikin gehienak abandonatuta daude, eta aurretik ere hainbat gertakari izan dira inguru horretan.

Donostia Gipuzkoa Gizartea

