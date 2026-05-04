Muerte
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Amigos y colaboradores de Garaikoetxea elogian su humanidad y valentía

(Foto de ARCHIVO) (I-D) El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, el exlehendakari, Carlos Garaikoetxea, y el exdiputado del Parlamento Vasco, Rafael Larreina, asisten a la capilla ardiente del exlehendakari José Antonio Ardanza, en el Palacio de Ajuria Enea, a 10 de abril de 2024, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Urkullu, durante los últimos dos días, ha ensalzado la figura del ex lehendakari José Antonio Ardanza, que murió el domingo 8 de abril a la edad de 82 años y ha puesto en valor el legado de su aportación al progreso de la sociedad vasca. La capilla ardiente ha quedado instalada en el interior del Palacio de Ajuria Enea y el entierro tendrá lugar hoy por la tarde en la Basílica de la Purísima Concepción de Elorrio. Pablo González / Europa Press 10/4/2024
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Garaikoetxearen lagun eta kolaboratzaileek goraipatu egin dituzte haren gizatasuna eta ausardia
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EITB

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Garaikoetxea ha dejado un gran legado y sus amistades y colaboradores más cercanos han lanzado mensajes muy variados para alabar su labor. Por ejemplo, Pedro Luis Uriarte, con el que fue su consejero de Economía, ha destacado que fue el político “más trascendental en la historia de Euskadi en los últimos 50 años”, y que se le podría considerar “padre de la patria”.

Carlos Garaikoetxea Gobierno Vasco Política

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