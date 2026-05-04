Amigos y colaboradores de Garaikoetxea elogian su humanidad y valentía

Garaikoetxea ha dejado un gran legado y sus amistades y colaboradores más cercanos han lanzado mensajes muy variados para alabar su labor. Por ejemplo, Pedro Luis Uriarte, con el que fue su consejero de Economía, ha destacado que fue el político “más trascendental en la historia de Euskadi en los últimos 50 años”, y que se le podría considerar “padre de la patria”.