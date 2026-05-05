Borja Sémper en su regreso a la política: "No voy a participar en circos ni insultos"
El vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha afirmado este martes que no va a participar en "circos ni insultos" que predominan actualmente en la vida política y ha asegurado que regresa para rebelarse ante "las normas del juego" que imponen los extremistas para dividir.
Estas palabras las ha pronunciado en el Nueva Economía Fórum, foro en el que ha participado tras su regreso a la primera línea política después de haber estado retirado diez meses por un cáncer de páncreas.
La figura del político “templado”
En opinión de Sémper, es necesario "aportar algo de tranquilidad en la política española, algo de sensatez", recuperar el prestigio y la dignidad de la política, y defender la figura del político "templado" que aporte "serenidad y sensatez".
Presentado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el político irundarra ha señalado que el PP no es ajeno a la "dinámica de degradación y decadencia" y ha admitido que también tiene su "cuota de responsabilidad"; sin embargo, ha señalado que no se le puede pedir el mismo grado de responsabilidad a quien gobierna que a quién no gobierna.
En esta línea, el popular ha afirmado que en estos meses observando "desde la barrera" la política se ha dado cuenta de que hoy en día se normalizan cosas que "en otro tiempo hubieran sido extraordinarias" y hubieran "escandalizado". Por ejemplo, "el ataque sistemático" a los jueces que investigan al Gobierno o a los medios de comunicación que "fiscalizan a quien manda".
El político vasco, quien anunció que padecía cáncer el 14 de julio de 2025, se incorporó este lunes al comité de dirección del partido y en el próximo comité ya ejercerá sus labores como portavoz.
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