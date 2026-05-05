Ajuria Enea abre sus puertas para despedir a Carlos Garaikoetxea
Posteriormente, el féretro será conducido al cementerio de Pamplona, su localidad natal, donde se oficiará el funeral. Así será el último adiós al primer lehendakari de la democracia. La capilla ardiente de Ajuria Enea se podrá seguir en directo en Orain y ETB1 a partir de las 09:55 horas.
Ajuria Enea acogerá este miércoles la capilla ardiente del que fue el primer lehendakari de la democracia, Carlos Garaikoetxea, fallecido este lunes a los 87 años en Pamplona, su localidad natal.
El Gobierno Vasco ha decretado tres días de luto oficial por la muerte del lehendakari Carlos Garaikoetxea y las banderas oficiales ondean a media asta.
Así será el último adiós al lehendakari Carlos Garaikoetxea
Una amplia representación de la sociedad vasca acudirá a Vitoria-Gasteiz, al Palacio de Ajuria Enea, para dar el último adiós a Carlos Garaikoetxea. Allí estarán presentes, junto a Imanol Pradales, los últimos tres lehendakaris, la presidenta del Parlamento Vasco y los miembros de la Mesa de la Cámara. Además de la plana mayor de la política, se espera que numerosos ciudadanos se acerquen para rendir homenaje a una figura clave en la construcción de la Euskadi moderna.
- 09:30 El lehendakari Imanol Pradales recibirá los restos mortales de Carlos Garaikoetxea y a su familia. Seis agentes trasladarán el féretro desde el coche hasta el interior de Ajuria Enea mientras la banda de música toca el himno de Euskadi.
- 10:00-14:00 La capilla ardiente quedará instalada en Ajuria Enea y podrán visitarla todos aquellos que quieran. Una vez finalizada la capilla, seis agentes trasladarán el féretro desde Ajuria Enea hasta el interior del coche fúnebre, que se trasladará al cementerio de Pamplona.
- 17:00 Celebrarán un acto en la intimidad de la familia.
- 19:30 Oficiará el funeral en la parroquia de San Francisco de Javier de Pamplona.
Este martes, el lehendakari, Imanol Pradales, ha ensalzado la figura de Carlos Garaikoetxea, como "arquitecto del autogobierno" y "artífice del renacer de la identidad y del bienestar vascos". También ha destacado que fue un lehendakari "pragmático", pero también "soñador" que imaginó "una Euskadi libre", y "un demócrata que lideró Euskadi" tras el franquismo que "combatió", y mostró su "rechazo frontal al terrorismo de ETA".
Lo ha hecho con la lectura de una declaración institucional en una comparecencia pública en la que han participado los consejeros del Ejecutivo de Euskadi, que han guardado previamente, en pie, un minuto de silencio.
Amplio seguimiento de EITB
A las 09:55 horas, ETB1 cambiará su programación de la mañana para hacer el seguimiento de la capilla-ardiente en Vitoria-Gasteiz. Orain emitirá en directo la capilla ardiente de Ajuria Enea de 10:00 a 14:00 horas. A las 11:00 horas, el programa "En Jake" de ETB2 comenzará media hora antes con un programa especial con Leire Torre y Dani Álvarez.
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Personalidades políticas y familiares despiden a Garaikoetxea en el funeral en Pamplona
Familiares y personalidades políticas como el lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta de Navarra, María Chivite, han despedido este miércoles a Carlos Garaikoetxea, fallecido el pasado lunes a los 87 años en Pamplona, en el funeral celebrado en la iglesia parroquial de San Francisco Javier, en la capital navarra.
Instituciones y representantes políticos, junto a la sociedad vasca, despiden a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea
La capilla ardiente con el féretro de Carlos Garaikoetxea se ha abierto este miércoles a las 10:00 en Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz. Lehendakaris como Juan José Ibarretxe, Iñigo Urkullu y Patxi López, junto a representantes de las instituciones y grupos políticos y ciudadanos llegados desde distintos puntos de Euskal Herria, han acudido a despedir a una las figuras clave de Euskal Herria.
Los lehendakaris y los principales representantes políticos trasladan su pésame a la familia de Garaikoetxea
Iñigo Urkullu, Juan José Ibarretxe, Patxi López, Arnaldo Otegi, Andoni Ortuzar o Eneko Andueza, entre otros, han trasladado su pésame a la familia de Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea.
Así ha llegado el féretro de Carlos Garaikoetxea a Ajuria Enea
Los restos mortales del lehendakari ya están Vitoria-Gasteiz, donde se ha instalado la capilla ardiente abierta al público durante la mañana de este miércoles.
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En directo: Despedida a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea
Una amplia representación de la sociedad vasca acudirá a Vitoria-Gasteiz, al Palacio de Ajuria Enea, para dar el último adiós a Carlos Garaikoetxea. Allí estarán presentes, junto a Imanol Pradales, los últimos tres lehendakaris, la presidenta del Parlamento Vasco y los miembros de la Mesa de la Cámara. Además de la plana mayor de la política, se espera que numerosos ciudadanos se acerquen para rendir homenaje a una figura clave en la construcción de la Euskadi moderna.
Será noticia: Despedida a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea, crucero con hantavirus y reunión entre la dirección y el comité de empresa de Tubos Reunidos
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.