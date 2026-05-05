Ajuria Enea acogerá este miércoles la capilla ardiente del que fue el primer lehendakari de la democracia, Carlos Garaikoetxea, fallecido este lunes a los 87 años en Pamplona, su localidad natal.

El Gobierno Vasco ha decretado tres días de luto oficial por la muerte del lehendakari Carlos Garaikoetxea y las banderas oficiales ondean a media asta.

Así será el último adiós al lehendakari Carlos Garaikoetxea

Una amplia representación de la sociedad vasca acudirá a Vitoria-Gasteiz, al Palacio de Ajuria Enea, para dar el último adiós a Carlos Garaikoetxea. Allí estarán presentes, junto a Imanol Pradales, los últimos tres lehendakaris, la presidenta del Parlamento Vasco y los miembros de la Mesa de la Cámara. Además de la plana mayor de la política, se espera que numerosos ciudadanos se acerquen para rendir homenaje a una figura clave en la construcción de la Euskadi moderna.

09:30 El lehendakari Imanol Pradales recibirá los restos mortales de Carlos Garaikoetxea y a su familia. Seis agentes trasladarán el féretro desde el coche hasta el interior de Ajuria Enea mientras la banda de música toca el himno de Euskadi.

El lehendakari de Carlos Garaikoetxea y a su familia. Seis agentes trasladarán el féretro desde el coche hasta el interior de Ajuria Enea mientras la banda de música toca el himno de Euskadi. 10:00-14:00 La capilla ardiente quedará instalada en Ajuria Enea y podrán visitarla todos aquellos que quieran. Una vez finalizada la capilla, seis agentes trasladarán el féretro desde Ajuria Enea hasta el interior del coche fúnebre, que se trasladará al cementerio de Pamplona.

La quedará instalada en Ajuria Enea y podrán visitarla todos aquellos que quieran. Una vez finalizada la capilla, seis agentes trasladarán el féretro desde Ajuria Enea hasta el interior del coche fúnebre, que se trasladará al cementerio de Pamplona. 17:00 Celebrarán un acto en la intimidad de la familia.

Celebrarán un de la familia. 19:30 Oficiará el funeral en la parroquia de San Francisco de Javier de Pamplona.

Este martes, el lehendakari, Imanol Pradales, ha ensalzado la figura de Carlos Garaikoetxea, como "arquitecto del autogobierno" y "artífice del renacer de la identidad y del bienestar vascos". También ha destacado que fue un lehendakari "pragmático", pero también "soñador" que imaginó "una Euskadi libre", y "un demócrata que lideró Euskadi" tras el franquismo que "combatió", y mostró su "rechazo frontal al terrorismo de ETA".

Lo ha hecho con la lectura de una declaración institucional en una comparecencia pública en la que han participado los consejeros del Ejecutivo de Euskadi, que han guardado previamente, en pie, un minuto de silencio.

Amplio seguimiento de EITB

A las 09:55 horas, ETB1 cambiará su programación de la mañana para hacer el seguimiento de la capilla-ardiente en Vitoria-Gasteiz. Orain emitirá en directo la capilla ardiente de Ajuria Enea de 10:00 a 14:00 horas. A las 11:00 horas, el programa "En Jake" de ETB2 comenzará media hora antes con un programa especial con Leire Torre y Dani Álvarez.