Garaikoetxearen heriotza
Ajuria Eneak ateak zabalduko ditu Carlos Garaikoetxea agurtzeko

Ondoren, hilkutxa Iruñeko hilerrira eramango dute, bere jaioterrira, eta bertan egingo dute hileta-elizkizuna. Horrela emango dioten azken agurra demokraziako lehen lehendakariari. Ajuria Eneko hil-kapera zuzenean jarraitu ahalko da Orain-en eta ETB1en. 

Ajuria Enean dagoen hil-kapera 10:00etan irekiko dute. Argazkia: EFE
EITB

Asteazken honetan, Carlos Garaikoetxea demokraziako lehen lehendakari izan zenaren hil-kapera hartuko du Ajuria Eneak. Garaikoetxea joan den astelehenean hil zen, 87 urte zituela, Iruñean, bere jaioterrian.

Eusko Jaurlaritzak hiru eguneko dolu ofiziala ezarri du haren heriotzagatik, eta bandera ofizialak erdi-eskegita daude.

Honela izango da azken agurra

Euskal gizartearen ordezkaritza zabala joango da Vitoria-Gasteizera, Ajuria Enea jauregira, Carlos Garaikoetxeari azken agurra ematera. Bertan izango dira, Imanol Pradalesekin batera, azken hiru lehendakariak, Eusko Legebiltzarreko presidentea eta Mahaiko kideak. Politikari nagusiez gain, herritar ugari hurbiltzea espero da, Euskadi modernoaren eraikuntzan funtsezkoa izan denari omenaldia egiteko.

  • 09:30 Imanol Pradales lehendakariak Carlos Garaikoetxearen gorpuzki eta haren familiari harrera egingo die. Sei agentek eramango dute hilkutxa autotik Ajuria Enea barrura, musika-bandak Euskadiko ereserkia jotzen duen bitartean.
  • 10:00-14:00 Hil-kapera Ajuria Enean egongo da jarrita, eta nahi duten guztiek bisitatu ahal izango dute. Amaitutakoan, sei agentek eramango dute hilkutxa Ajuria Enetik hileta-autora, Iruñeko hilerrira joateko.
  • 17:00 Ekitaldia egingo dute familiaren intimitatean.
  • 19:30 Hileta-elizkizuna egingo dute Iruñeko San Frantzisko Xabierreko parrokian.

Astearte honetan, Imanol Pradales lehendakariak Carlos Garaikoetxearen figura goraipatu du, "autogobernuaren arkitekto" eta "euskal identitatearen eta ongizatearen berpizkundearen egile" gisa. Nabarmendu du, halaber, lehendakari "pragmatikoa" izan zela, baina baita "Euskadi aske bat" amestu zuen "ameslaria" ere.

Erakunde-adierazpen baten bidez egin du, Eusko Jaurlaritzako sailburuek parte hartu duten agerraldi publiko batean; aurretik, zutik, minutu bateko isilunea gorde dute.

EITBren jarraipen zabala

EITBk programazio berezia hartuko du Garaikoetxeari azken agurra emateko. 09:55ean, ETB1ek goizeko programazioa aldatuko du Gasteizko hil-kaperaren jarraipena egiteko. Orain-ek zuzenean eskainiko du Ajuria Eneko hil-kapera, 10:00etatik 14:00etara. 11:00etan, ETB2ko En Jake saioa ohikoa baino ordu erdi lehenago hasiko da, Leire Torrerekin eta Dani Alvarezekin egingo duten saio berezi batekin.

