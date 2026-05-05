Garaikoetxea, azken agerraldian: "Euskal gizarteak etorkizuneko erronkak gaindituko ditu, elkartuta eta aniztasuna errespetatuz"
Carlos Garaikoetxeari 2025eko ekainean egindako omenaldian, besteak beste, haren garaiko hiru sailburu izan ziren, eta lorpenen artean bidegorriak, euskara batua eta Ajuria Enea Jauregia erosi izana azpimarratu zituzten.
2025eko ekainaren 16an, egungo Eusko Jaurlaritzak omenaldia egin zion Garaikoetxeari Gasteizko Ajuria Enea Jauregian, eta haren gobernuko hiru sailburuk lagundu zuten: Pedro Miguel Etxenike Hezkuntza sailburua, Javier Lasagabaster Lurralde Politika eta Herri Lan sailburua eta Pedro Luis Uriarte Ekonomia eta Ogasun sailburua.
Garaikoetxeak gogora ekarri zituen 1980tik aurrera buru izan zen Eusko Jaurlaritzak izan zituen zailtasunak, baina nabarmendu zuen Euskadi gizarte "ausarta eta langilea" dela, erronkak gainditu dituena eta, "elkartuta eta aniztasuna errespetatuz", etorkizunekoak ere gainditu egingo dituela.
Garaikoetxea lehendakariak bere esker ona adierazi zion Imanol Pradalesi, ekitaldia Ajuria Enean deitzeko "eskuzabaltasuna" izateagatik, "ekitaldi maitagarria da, eta, gainera, atsegin handiz parte hartu dut hiru sailburu-lagunekin", esan zuen. "Ajuria Enea nire etxea izan zen sei urtez, eta denbora igaro ez balitz bezala da, denborak ez baitu gure adiskidetasuna eta oroitzapenak desagerraraztea lortu", nabarmendu zuen.
"Gaur esker onez begiratzen dugu atzera, elkarrekin eraiki duguna ospatzeko. Ziur nago iragan zurrunbilotsua nota onarekin gainditu eta gero, Euskadik arrakastaz aurre egingo diela etorkizuneko erronka konplexuei eta bere alde moldatuko dituela", gaineratu zuen Garaikoetxeak.
Lehen gobernu hartako lehendakariaren hitzetan, "etorkizuneko erronkak handiak dira, baina horiek gainditzeko gaitasun handia dugu. Nazio ausarta eta langilea gara. Elkartuta, lankidetza leiala eta aniztasunarekiko errespetua oinarri hartuta, Euskadi hobea, oparoagoa eta iraunkorragoa eraikiko dugu", azpimarratu zuen.
Garai hartatik, 1980tik, zailtasun eta une oso mingarriak gainditu behar izan zirela gogoratu zuen Garaikoetxeak. "Ezin dut memoriatik ezabatu bere ikastetxean (Ortuellan) haurrak hil zituen leherketa hura, uholde haiek... Eroritako guztia berreraikitzen jakin genuen, baina betirako arrastoa utzi zuen gure memorian", gogorarazi zuen.
Garaikoetxeak honako mezuarekin agurtu zuen bere ondorengoa: "Imanol, zorte on, eta animo eta eutsi gogor".
Garaikoetxearen lagun eta kolaboratzaileek goraipatu egin dituzte haren gizatasuna eta ausardia
Ondare handia utzi du Garaikoetxeak, eta bere gertuko lagun eta kolaboratzaileek askotariko mezuak zabaldu dituzte haren lana goraipatzeko. Esaterako, Pedro Luis Uriartek, harekin Ekonomia sailburu izan zenak, azpimarratu du zulo beltzean zegoen herria berpizteko ausardia izan zuela, eta “oso eskertuta” egon beharko genukeela.
Eusko Jaurlaritzak hiru dolu-egun ezarri ditu
Dolu-aldia astelehen honetan hasi da eta asteazkenean amaituko da. Gorpua bihar, asteartea, Iruñeko beilatoki batean egongo da, eta asteazkenean Ajuria Enean jarriko dute hil-kapera.
Garaikoetxea "garai zailetan ezina ekinez lortu" zuen liderra izan zela nabarmendu du Pradalesek
Mezu batean, lehendakariak eskerrak eman dizkio herriari onena emateagatik: "Eskerrik asko maite zenuen herriaren eta askatasunaren alde onena emateagatik. Ez dizugu hutsik egingo".
Euskal politikariek eta gizarteak Carlos Garaikoetxeari esker ona adierazi diote
Frankismoaren ondorengo lehen lehendakaria euskal gizarteak maite eta miretsi zuen pertsona izan zen. Sareak esker on eta omenaldi mezuz bete dira albistea zabaldu bezain pronto.
Garaikoetxea, euskal autogobernuaren oinarriak ezarri zituen lehendakaria
Trantsizioan ezinbesteko papera izan zuen politikaria, bere ardura nagusietako bat izan zen euskal erakundeen egitura marraztu eta eraikitzea. EAJrekin izandako desadostasunek eraman zuten Eusko Alkartasuna sortzera.