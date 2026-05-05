EGUNGO EUSKO JAURLARITZAREN OMENALDIA

Garaikoetxea, azken agerraldian: "Euskal gizarteak etorkizuneko erronkak gaindituko ditu, elkartuta eta aniztasuna errespetatuz"

Carlos Garaikoetxeari 2025eko ekainean egindako omenaldian, besteak beste, haren garaiko hiru sailburu izan ziren, eta lorpenen artean bidegorriak, euskara batua eta Ajuria Enea Jauregia erosi izana azpimarratu zituzten.

Agentziak | EITB

2025eko ekainaren 16an, egungo Eusko Jaurlaritzak omenaldia egin zion Garaikoetxeari Gasteizko Ajuria Enea Jauregian, eta haren gobernuko hiru sailburuk lagundu zuten: Pedro Miguel Etxenike Hezkuntza sailburua, Javier Lasagabaster Lurralde Politika eta Herri Lan sailburua eta Pedro Luis Uriarte Ekonomia eta Ogasun sailburua.

Garaikoetxeak gogora ekarri zituen 1980tik aurrera buru izan zen Eusko Jaurlaritzak izan zituen zailtasunak, baina nabarmendu zuen Euskadi gizarte "ausarta eta langilea" dela, erronkak gainditu dituena eta, "elkartuta eta aniztasuna errespetatuz", etorkizunekoak ere gainditu egingo dituela.

Garaikoetxea lehendakariak bere esker ona adierazi zion Imanol Pradalesi, ekitaldia Ajuria Enean deitzeko "eskuzabaltasuna" izateagatik, "ekitaldi maitagarria da, eta, gainera, atsegin handiz parte hartu dut hiru sailburu-lagunekin", esan zuen. "Ajuria Enea nire etxea izan zen sei urtez, eta denbora igaro ez balitz bezala da, denborak ez baitu gure adiskidetasuna eta oroitzapenak desagerraraztea lortu", nabarmendu zuen.

"Gaur esker onez begiratzen dugu atzera, elkarrekin eraiki duguna ospatzeko. Ziur nago iragan zurrunbilotsua nota onarekin gainditu eta gero, Euskadik arrakastaz aurre egingo diela etorkizuneko erronka konplexuei eta bere alde moldatuko dituela", gaineratu zuen Garaikoetxeak.

Lehen gobernu hartako lehendakariaren hitzetan, "etorkizuneko erronkak handiak dira, baina horiek gainditzeko gaitasun handia dugu. Nazio ausarta eta langilea gara. Elkartuta, lankidetza leiala eta aniztasunarekiko errespetua oinarri hartuta, Euskadi hobea, oparoagoa eta iraunkorragoa eraikiko dugu", azpimarratu zuen.

Garai hartatik, 1980tik, zailtasun eta une oso mingarriak gainditu behar izan zirela gogoratu zuen Garaikoetxeak. "Ezin dut memoriatik ezabatu bere ikastetxean (Ortuellan) haurrak hil zituen leherketa hura, uholde haiek... Eroritako guztia berreraikitzen jakin genuen, baina betirako arrastoa utzi zuen gure memorian", gogorarazi zuen.

Garaikoetxeak honako mezuarekin agurtu zuen bere ondorengoa: "Imanol, zorte on, eta animo eta eutsi gogor".

Eusko Jaurlaritza Carlos Garaikoetxea Politika

