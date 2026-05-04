GARAIKOETXEAREN HERIOTZA
Eusko Jaurlaritzak hiru dolu-egun ezarri ditu

Dolu-aldia astelehen honetan hasi da eta asteazkenean amaituko da. Gorpua bihar, asteartea, Iruñeko beilatoki batean egongo da, eta asteazkenean Ajuria Enean jarriko dute hil-kapera.

Ajuria Enea banderekin haga erdian, Ardanzaren heriotzaren ondoren. EITBren bideo baten irudia hartzea.
Dekretua datozen orduetan argitaratuko da baina dolu-aldi ofizial ezarria dago jada Euskadin. Gaurtik asteazkenera arte iraungo du, heriotza gertatu den ordu berdinera arte, Ardanza lehendakariaren heriotzaren ondoren egin zen bezala.

Egoitza ofizialetako ikurrinak haga erdian daude une honetan.

Pradales lehendakariak adierazpen instituzional bat irakurriko du bihar.

Garaikoetxea lehendakariaren beilatokia bihar, asteartea, Iruñean izango da, Nafarroako hiriburuko San Alberto beilatokian.

Horren ostean, asteazken goizean Ajuria Enean jarriko dute hil-kapera, hala nahi duten guztiek agur dezaten.

Oraindik ez da ezagutzera eman noiz eta non izango den hileta.

Carlos Garaikoetxea Eusko Jaurlaritza Politika

