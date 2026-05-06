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Personalidades políticas y familiares despiden a Garaikoetxea en el funeral en Pamplona

GRAFCAV3023. PAMPLONA, 06/05/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales, y la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra María Chivite junto a (izda-dcha), Iñigo Urkullu, Juan José Ibarretxe, Uxue Barkos y Juan Cruz Alli, y familiares de Carlos Garaikoetxea con su viuda Sagrario Mina (2d), durante el funeral esta tarde en la Parroquia de San Francisco en Pamplona. EFE/ Jesús Diges
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Euskaraz irakurri: Ordezkaritza politiko zabal batek eta gertukoek Garaikoetxea agurtu dute Iruñeko hiletan
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EITB

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Familiares y personalidades políticas como el lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta de Navarra, María Chivite, han despedido este miércoles a Carlos Garaikoetxea, fallecido el pasado lunes a los 87 años en Pamplona, en el funeral celebrado en la iglesia parroquial de San Francisco Javier, en la capital navarra.

Carlos Garaikoetxea Pamplona Política

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