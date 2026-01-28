CASO KOLDO
Ábalos renuncia a su acta de diputado en el Congreso

El exsecretario de Organización del PSOE, imputado en el caso Koldo, se encuentra en prisión provisional sin fianza desde el pasado 27 de noviembre.
José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados. Foto de archivo: EFE
Agencias | EITB

El exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha presentado ante la Mesa del Congreso de los Diputados su renuncia al acta de diputado por Valencia, según ha informado él mismo en redes sociales.

En un mensaje en X, afirma que, tras rechazar el Tribunal Supremo su recurso de apelación y mantenerle en prisión, ha decidido dejar el escaño en la Cámara Baja, donde ha sido diputado durante siete legislaturas.

Según explica, en su actual situación procesal, a punto de sentarse en el banquillo de los acusados, ya no puede mantener su acta de parlamentario y se centrará en ejercitar su "derecho de defensa y el amparo" de su inocencia.

Ábalos, que actualmente formaba parte del Grupo Mixto del Congreso, ya estaba suspendido de sus derechos parlamentarios, sin sueldo ni capacidad de voto, desde que se confirmó su procesamiento. 

Ahora será sustituido por otro candidato del PSOE por Valencia.

