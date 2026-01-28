Abalosek uko egin dio Kongresuko diputatu aktari
Koldo auzian inputatuta dagoen PSOEko Antolakuntza idazkari ohia behin-behinean espetxean dago pasa den azaroaren 27tik.
Jose Luis Abalos PSOEko Antolakuntza idazkari eta Garraio ministro izandakoak diputatu aktari uko egin dio, Abalosek berak sare sozialetan iragarri duenez.
X sare sozialean zabaldu duen informazioaren arabera, Auzitegi Gorenak hura espetxeratzearen kontra aurkeztutako helegite guztiak baztertu ondoren, akta uzteko ordua iritsi dela iritzi dio, eta hori eskatu dio Kongresuari, idatzi batean.
Abalosek azaldu duenez, akusatuen aulkian esertzear dagoen honetan, ezin dio diputatu aktari eutsi. Nabarmendu du aurrerantzean errugabea dela defendatzeko lanean jarraituko duela.
Pasa den azaroaren 27tik behin-behineko espetxealdian jarraitzen du. Gaur-gaurkoz, Kongresuko talde mistoko kide moduan dabil, baina ez zeukan boto eskubiderik Koldo kasuan auzipetu zutenetik.
Orain, PSOEren Valentziako hautagai batek ordezkatuko du.
Zure interesekoa izan daiteke
Gorenak atzera bota du Voxek Chiviteren aurka jarritako kereila
Auzitegi Gorenak ez du funtzionario-eroskeriaren zantzurik ikusten, ezta influentzia-trafikorik ere, Nafarroako presidenteak kontratu publikoen esleipenean izan zuen jokabidean.
Getxoko auzian ikertutako zinegotziak kargutik kendu dituzte
Getxoko Udalak ostegun honetako osoko bilkuran emango du kargugabetzeen berri, baina honezkero ezagutzera eman du kargutik kendu dituzten zinegotziak nortzuek ordezkatuko dituzten.
Zupiriak "Ertzaintzaren eta udaltzaingoen arteko elkarlana" azpimarratu du 2025ean delitu kopuruak egonkortzeko gako gisa
Radio Euskadiko Boulevard saioan egindako elkarrizketan Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi duenez, Polizien arteko lankidetzari, epaiketa azkar gehiago egiteari eta Polizia Nazionalarekin partekatutako informazioari egotzi die 2025ean Euskadin delituen kopurua egonkortu izana.
Zaldibarko alkate ohia inputatu dute, Eitzagako zabortegiari lotutako hirigintza delituak egin dituelakoan
2020an Zaldibarko zabortegian izandako luizian hil ziren Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran langileen heriotzagatik Verter Recycling enpresako hiru arduradun zigortu zituzten. Ingurumen delituengatik zabaldutako aparteko pieza batean, ostera, Arantza Baigorri alkate ohiaz gain, bi udal arkitekto eta idazkari bat ere inputatu dituzte.
Esteban: "Euskara Europan ofiziala ez izatearen errudun nagusia Espainiako PP da"
Aitor Esteban EEBko presidenteak euskararen ofizialtasuna Europan "lortuko dugula" esan du, Bruselan egiten ari den bidaian. Espainiako Alderdi Popularraren "erresistentzia" salatu du, baina itxaropentsu agertu da.
Estatutua betetzea eta gainerako konpetentziak eskualdatzea eskatu dio Pradalesek Sanchezi
Lehendakariak iragarri du apirila baino lehen Aldebiko Batzordea egingo dutela Euskadira transferitzeko dauden eskumenak eskualdatzeko, besteak beste, aireportuen konpetentzia.
Pentsioen igoera eta beste hainbat neurri biltzen dituen dekretua bertan behera, PP, Vox eta Juntsen botoekin
Pentsioen igoera beste hainbat gairekin dekretu berean "nahastea" kritikatu dute aurka bozkatu duten alderdiek.
Auzitegi Nazionalak Fiskaltzari galdetu dio ea Oscar Puente ikertu beharko lukeen Adamuzko tren istripuagatik
Auzitegi Nazionalak aurretiazko eginbideak hasi ditu Libertad y Justicia elkartearen salaketatik abiatuta, Puente eta beste batzuei zuhurtziagabekeriazko giza hilketa, zabarkeria, lesioak eta prebarikazioa leporatuta. Hori dela eta, Ministerio Publikoari galdegin dio argitu dezan auzitegiaren eskumena den hura epaitzea eta egoki jotzen duen auzi penala irekitzea.
Puigdemont atxilotzeko agindua bere horretan utzi du Auzitegi Konstituzionalak
Auzitegi Konstituzionaleko osoko bilkurak atzera bota du atxilotze agindua bertan behera uzteko Puigdemonten defentsak egindako kautelazko eskaria, aurrez Puigdemontek berak jarritako babes helegitea ebatzi bitartean.