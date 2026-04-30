ENPLEGU PUBLIKOAREN LEGEA
PSE-EEk hizkuntza eskakizunei buruzko eztabaida gelditzea eskatu du, gero eta "polarizazio" handiagoa dagoelako

Sozialistek hizkuntza-indizeak legez blindatzea proposatu dute, arnasguneetan izan ezik, eta EAJren proposamenean "justifikaziorik gabeko gehiegikeriak" egon daitezkeela ohartarazi dute.

EITB

PSE-EEk zuzenketa bat aurkeztu du Euskal Enplegu Publikoaren Legea erreformatzeko EAJren lege-proposamenaren aurka. Bertan, Administrazioan hizkuntza-eskakizunak zehazten dituzten Derrigorrez Bete Beharreko Indizeak lege-testuan sartzea planteatzen da. Proposamenak salbuespen bat ezartzen du arnasguneetan dauden administrazioentzat, horietan euskararen erabilera % 80tik gorakoa baita, eta salbuespen horiek aplikazio orokorretik salbuetsita gera baitaitezke.

Pau Blasi legebiltzarkide sozialistak Gasteizen defendatu duenez, neurri honek lege maila eman nahi dio segurtasun juridikoa bermatzen duen eta euskararen eskakizuna lurralde bakoitzeko errealitate soziolinguistikora egokitzen den sistema bati. Gaur egun, indize horiek Euskadiko sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko 19/2024 Dekretuan araututa daude.

Zuzenketak planteatzen du administrazio bakoitzak indize horiek aplikatzea plangintza-prozesuetan derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuen ehunekoa definitzean, betiere proportzionaltasun- eta arrazoizkotasun-irizpideen arabera, lanpostuaren eta bere eginkizunen arabera. Gainera, ezartzen du printzipio horiek enplegu publikoko deialdi guztietan aplikatu beharko direla, baita mugikortasun- eta barne-sustapeneko prozesuetan ere.

Blasiren hitzetan, sozialisten ekimenak "ez ditu adostasunak hausten" eta "bermeak" eta "segurtasuna" ematen die Lan Eskaintza Publikoei, EAJren proposamenaren aurrean. "Udal autonomiaren aitzakiarekin, justifikatu gabeko gehiegikeriei atea irekitzen zaie, baita Eusko Jaurlaritzan ere", ohartarazi du.

PSE-EEko legebiltzarkideak ohartarazi du, halaber, euskarari buruzko eztabaida areagotu egin dela azken hilabeteotan. Alderdi nagusien arteko jarrerak orain urtebete baino urrunago daudela adierazi du, eta egoera bideratzeko "gelditzea" eskatu du, emankorragoak iruditzen zaizkion beste foro batzuetan eztabaidari berriro ekitea planteatuz, horrela hizkuntza politikaren inguruan "adostasunak dinamizatzea" saihestuz.

Zure interesekoa izan daiteke

Josu Aztiria (EH Bildu): "EAJk ez digu proposamenik aurkeztu; gainera, abstentzio akritikoa nahi dute, eta ez dugu ulertzen"

EH Bilduren legebiltzarkidea Euskadi Irratian izan da, besteak beste, Euskal Enplegu Publikoaren Legeari buruz hitz egiteko. EAJren planteamendua "ez da serioa", haren ustez. "Atzo, negoziaziorik gabe, jakin genuen abstenitu gaitezela eskatzen dutela. Guk duela hilabete pasatu genien gure proposamena, eta ez dugu erantzunik izan", azpimarratu du.

EAJk deitoratu du PSE-EE ez dela eurekin harremanetan jarri AArekin sortutako Estebanen irudiak eragindako polemikaren ostean

Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazi duenez, Espainiako Gobernuko Presidentetzatik alderdi jeltzalearekin harremanetan jarri diren arren, PSE-EEk Adimen Artifizialarekin sortutako Aitor Estebanen irudia zabaldu osteko polemikaren ondorioz, euskal sozialistek "oraindik" ez dute eurekin hitz egin.
