PPko B kutxako ikertzailearen esanetan, Rajoy ez aipatzeko eskatu zioten

Era berean, txostenean Maria Dolores de Cospedal PPko idazkari nagusi ohiaren izena islatzen utzi ez ziotela ziurtatu du, kontu bateko ahaldun gisa agertzen zen arren.

FOTODELDÍA MADRID, 29/04/2026.- El principal investigador del caso Gürtel, Manuel Morocho, inspector de la UDEF que denunció presiones de sus superiores, a su llegada para declarar este miércoles como testigo el juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional, que analiza una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. EFE/ Fernando Villar
Gürtel kasuko ikertzaile nagusia, Manuel Morocho. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Manuel Morocho UDEFeko inspektore buruak, Gürtel auziaren ikerketaren buru izan zenak, 2013ko hasieran PPren B kontabilitatearekin Barcenasen paperei buruzko txosten bat eskatu ziotenean bere nagusiek egindako presioak azaldu ditu, eta Mariano Rajoyren izena ez aipatzeko eskatu ziotela ziurtatu du.

Gloria Pascual PSOEren abokatuak Gobernuko presidente ohiaren izena txostenean ez agertzeko jarraibiderik jaso ote zuen galdetu dionean, UDEFeko arduradunak erantzun du: "Pertsona berezia da, eta berariaz indibidualizatu zen pertsona hori ez ateratzea", eta komisario nagusiak horri buruz emandako instrukzio batekin lotu du.

Halaber, gogoratu du txosten batean Ignacio Lopez del Hierroren izena sartu zuenean, orduan Maria Dolores de Cospedal PPko idazkari nagusi ohiaren senarra zena, hurrengo egunean bere unitateko buru Manuel Vazquezek deitu ziola. Azaldu du une horretan esan ziola "akats larria" egin zuela hura aipatzean, eta zuzentzeko eskatu ziola, baina uko egin ziola, ezin zuelako "inor aipatu gabe utzi", eta epailearekin hitz egitera eraman zuela.

Izena sartzeak "aginteen eskala osoan kezka" sortu zuen, eta Miguel Angel Cuevas sekzio-buruari "ihes egin zion" Lopez del Hierro Jose Manuel Villarejo komisarioaren "laguna" zela esatea, Kitchenen akusatuetako bat.

Era berean, txostenean Maria Dolores de Cospedal PPko idazkari nagusi ohiaren izena islatzen utzi ez ziotela ziurtatu du, kontu bateko ahaldun gisa agertzen zen arren.

