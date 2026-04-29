PPko B kutxako ikertzailearen esanetan, Rajoy ez aipatzeko eskatu zioten
Era berean, txostenean Maria Dolores de Cospedal PPko idazkari nagusi ohiaren izena islatzen utzi ez ziotela ziurtatu du, kontu bateko ahaldun gisa agertzen zen arren.
Manuel Morocho UDEFeko inspektore buruak, Gürtel auziaren ikerketaren buru izan zenak, 2013ko hasieran PPren B kontabilitatearekin Barcenasen paperei buruzko txosten bat eskatu ziotenean bere nagusiek egindako presioak azaldu ditu, eta Mariano Rajoyren izena ez aipatzeko eskatu ziotela ziurtatu du.
Gloria Pascual PSOEren abokatuak Gobernuko presidente ohiaren izena txostenean ez agertzeko jarraibiderik jaso ote zuen galdetu dionean, UDEFeko arduradunak erantzun du: "Pertsona berezia da, eta berariaz indibidualizatu zen pertsona hori ez ateratzea", eta komisario nagusiak horri buruz emandako instrukzio batekin lotu du.
Halaber, gogoratu du txosten batean Ignacio Lopez del Hierroren izena sartu zuenean, orduan Maria Dolores de Cospedal PPko idazkari nagusi ohiaren senarra zena, hurrengo egunean bere unitateko buru Manuel Vazquezek deitu ziola. Azaldu du une horretan esan ziola "akats larria" egin zuela hura aipatzean, eta zuzentzeko eskatu ziola, baina uko egin ziola, ezin zuelako "inor aipatu gabe utzi", eta epailearekin hitz egitera eraman zuela.
Izena sartzeak "aginteen eskala osoan kezka" sortu zuen, eta Miguel Angel Cuevas sekzio-buruari "ihes egin zion" Lopez del Hierro Jose Manuel Villarejo komisarioaren "laguna" zela esatea, Kitchenen akusatuetako bat.
Zure interesekoa izan daiteke
Lan-eskaintza guztietan zenbait postutako hizkuntza eskakizuna aurrerago lortzeko aukera ezartzea proposatu du EAJk
Sozialistekin akordioa erdiestea ezinezkoa izan ondoren, EH Bilduri eskari zuzen bat egin dio EAJk: "gutxienez abstentzio" batekin jeltzaleen planteamendua ahalbidetzea, eta hortik aurrera, elkarrekin "emaitzak ebaluatu" eta "urrats berriak" adostea.
Lehendakaria EAJren eta PSE-EEren arteko tentsioa baretzen saiatu da, eta Jardunbide Politiko Eredugarriaren aldeko Ituna mahaigaineratu du
Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile Maria Ubarretxenak azaldu duenez, EAJren eta PSEren sailburu guztiek itun horri “lotzea” onartu dute. “Gaur inoiz baino indar handiagoa du”, adierazi du.
Aldamak Pedro Sanchez “talde antolatuaren” buru gisa jo du
Maskarak iruzurra eginda erosi ziren ala ez ikertzeko egiten ari diren epaiketan, enpresariak epailearen aurrean esan du eraikuntza enpresa batzuek herri lanen lizitazioak irabazi zituztela komisioak ordaintzearen truke.
Hizkuntza-eskakizunei buruzko eztabaida amaitzear da, akordiorik gabe
Eusko Legebiltzarrak Enplegu Publikoaren Legearen erreformari zuzenketak aurkezteko epea agortzear da. EAJ, EH Bildu eta PSE-EE negoziatzen jarraitzen dute euskara eskakizunen inguruan.
Pedro Sanchezek eskua luzatu dio EAJri eta legegintzaldia amaitzeko "bidelagun ona" dela dio
"Zuk jakingo duzu nola iritsi nahi duzun hauteskunde deialdira, bidelagunak nahi dituzun ala ez, presidente", galdegin dio Vaquerok. "Jakina, bidelagunak nahi ditut, gainera, onak, Euzko Alderdi Jeltzalea bidelagun ona da", erantzun dio Sanchezek.
Albiste izango dira: EAJren eta PSE-EEren arteko krisia, Surne Bilbao FIBAko Europako finalean eta Emirerri Batuek LPEE utzi dute
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
EAJk bertan behera utzi du sozialistekin gaur egitekoa zuen bilera, PSEk sareetan mezu "lotsagarria" jarri ostean
Aitor Estebanek Euskadi Irratian adierazi du estatus berriari buruzko negoziazioek “aurrera egin" dutela eta lanean jarraitzeko “oinarria" badagoela. Sozialistek EAJko buruzagiaren muntaketa batekin erantzun dute sare sozialetan, eta horrek jeltzaleen haserrea piztu du.
EH Bilduk "zuhur, baina baikor" hartu du Lemoizerako Jaurlaritzak iragarri duen akuikultura-proiektua
Proiektuari buruzko informazio osoa izan arte iritzia emango ez badu ere, EH Bilduk "egoki" jo du Eusko Jaurlaritzak Lemoizerako egindako iragarpena. "EH Bilduren aldarrikapen historikoa izan da, ingurua modu integralean ulertzea. Beharrezkoa eta egokia da ingurune horretara beste jarduera batzuk erakartzea", esan du Iker Casanova EH Bilduren Bizkaiko bozeramaileak.
Espainiak 40.000 milioi euroraino handitu du gastu militarra, eta gehien gastatzen duten 15 herrialdeen artean dago
Centre Delàsek astelehen honetan aurkeztu duen txosten batean esparru militarra bideratutako gastuak gehitu dizkio Defentsa Ministerioko aurrekontuari; hala nola ikerketarako partidak, atzerriko operazioak, partida industrialak eta abar. Horrek guztiak partida osoa BPGaren % 2,42ra igotzen dutela salatu du.