El investigador de la caja B del PP sostiene que se le instó a que no apareciera Rajoy

El inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, que lideró la investigación del caso Gürtel, ha relatado las presiones de sus superiores cuando se le encargó a principios de 2013 un informe sobre los papeles de Bárcenas con la contabilidad B del PP y ha asegurado que se le instó a que no apareciera el nombre de Mariano Rajoy.

Al ser preguntado por la abogada del PSOE, Gloria Pascual, si recibió alguna instrucción a fin de que el nombre del expresidente del Gobierno no apareciese en su informe, el responsable de la UDEF ha respondido: "Es una persona singular que se individualizó expresamente que esa persona no saliera", y lo ha enlazado con una instrucción que entonces le dio al respecto el comisario general.

También ha recordado que cuando introdujo en un informe el nombre de Ignacio López del Hierro, entonces marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, al día siguiente le llamó el jefe de su unidad, Manuel Vázquez, y le dijo que había cometido un "grave error" al mencionarle, y le instó a subsanarlo, a lo que se negó porque no podía "omitir a nadie" y le llevó a hablarlo con el juez.

La introducción del nombre generó "desasosiego en toda la escala de mandos" y a su jefe de sección, Miguel Ángel Cuevas, "se le escapó" decirle que López del Hierro era "amigo" del comisario José Manuel Villarejo, uno de los acusados en Kitchen.

Del mismo modo, ha asegurado, tampoco se le permitió reflejar el nombre de Cospedal, que aparecía como persona apoderada de una cuenta.