El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Diez Antxustegi, ha afirmado que, aunque desde la Presidencia del Gobierno de España han contactado con el partido jeltzale tras la polémica por la difusión por parte del PSE-EE de una imagen de Aitor Esteban creada con Inteligencia Artificial, desde el partido socialista de Euskadi "todavía" nadie ha hablado con ellos sobre este asunto.