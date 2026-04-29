El debate sobre los requisitos lingüísticos afronta su desenlace sin acuerdo cerrado

La reforma de la Ley de Empleo Público entra en su momento decisivo en el Parlamento Vasco, con el cierre del plazo de enmiendas previsto para este jueves y sin un acuerdo cerrado entre los principales grupos parlamentarios.

En estas últimas horas de negociación, EH Bildu ha reiterado que “es y debe ser posible” alcanzar un pacto para dotar al euskera de un “blindaje y un paraguas jurídico” en la administración pública. La coalición soberanista plantea un acuerdo “inclusivo” que integre a PNV, PSE-EE y también a Sumar.

Mañana finaliza el plazo de presentación de enmiendas. A partir de ahí se pone en marcha la ponencia sin límite de plazos.

EH Bildu presentará sus enmiendas con el objetivo de “crear condiciones para ese acuerdo”, con una propuesta que introduce un modelo progresivo en la aplicación de los requisitos lingüísticos, en sustitución del actual sistema de obligatoriedad. Su planteamiento incluye exigir inicialmente el conocimiento de las dos lenguas oficiales para acceder al empleo público y establecer después distintos ritmos de aplicación según cada administración, además de garantizar recursos formativos para quienes no cumplan los perfiles.

Por su parte, el PNV mantiene su apuesta por una reforma centrada en la seguridad jurídica, basada en criterios de proporcionalidad y en el análisis de las necesidades reales de uso del euskera en cada administración.

Además, el PNV insiste en que el acuerdo es posible, pero debe construirse desde el “realismo”, alejándose tanto de planteamientos que considere excesivos como de posiciones inmovilistas. En este sentido, ha asegurado que seguirá negociando “hasta el último minuto” para intentar cerrar un pacto que dé estabilidad al sistema y garantice los derechos lingüísticos sin generar inseguridad jurídica.

El PSE-EE, en cambio, continúa rechazando las propuestas actuales al considerar que no resuelven los problemas detectados por los tribunales y que pueden seguir generando conflictos en el acceso al empleo público.

A pesar de los contactos mantenidos en las últimas semanas y de la ampliación previa del plazo, las posiciones siguen alejadas en el tramo final de la negociación. El desenlace se conocerá en las próximas horas, en una reforma considerada clave para el futuro del euskera en la administración.