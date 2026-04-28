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EH Bildu ve "con prudente satisfacción" el proyecto para Lemoiz

iker casanova
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EH Bilduk "zuhur, baina baikor" hartu du Lemoizerako Jaurlaritzak iragarri duen akuikultura-proiektua
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EITB

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Aunque todavía le "falta información", EH Bildu celebra el anuncio del Gobierno Vasco para Lemoiz. "Ésta a ha sido una reivindicación histórica de EH Bildu, concebir la zona de una manera integral. Es necesario y tiene cabida atraer a este entorno otra serie de actividades", ha dicho Iker Casanova, portavoz de EH Bildu en Bizkaia. 

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