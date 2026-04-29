JUICIO
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Aldama afirma que Koldo le pidió ayuda para que empresas constructoras financiaran el PSOE

Durante su comparecencia en el juicio por el caso mascarillas, el empresario ha explicado que había que hacer que algunas constructoras ganaran las licitaciones de obras para que posteriormente financiaran el PSOE.
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Aldama junto a Ábalos y Koldo durante el juicio. Foto de archivo. EFE
Euskaraz irakurri: Koldok PSOE finantzatzeko laguntza eskatu ziola adierazi du Aldamak
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Agencias | EITB

Última actualización

En el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia, hoy es el turno del empresario Víctor de Aldama, del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García

Aldama ha explicado ante el juez que Koldo le aseguró que había que "ayudar" a algunas constructoras para que ganaran las licitaciones de obras porque les hacía falta para la financiación del PSOE.

El reconocido comisionista ha declarado que la ayuda consistía en contribuir a que esas empresas ganaran las licitaciones de obras del Ministerio de Transportes porque así "podemos tener un rendimiento que nos hace falta para la financiación del partido", el PSOE, le dijo Koldo García.

A Aldama —ha continuado el propio comisionista— le extrañó y preguntó a Koldo cómo se iban a hacer esas donaciones, y el exasesor le contestó que "esto no se puede facturar, tienen que pagar en efectivo".

Por otra parte, Aldama ha señalado que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sabía perfectamente lo que estaban haciendo y que le agradeció por ello. "Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estáis haciendo y simplemente quería darte las gracias", ha dicho". 

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