Koldo García llama “tonto” a Aldama y dice que presentará pruebas que "van a reventar el juicio"

En paralelo al inicio del juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, un audio del propio García ha calentado la primera jornada del juicio, aunque desde fuera de la sala del Supremo en la que se les juzga. En el mismo, el exasesor del exministro Ábalos, ha llamado "tonto" y "mentiroso" a Aldama, y ha indicado que va a presentar pruebas que van a "reventar" el juicio.

El audio en cuestión ha sido enviado por Koldo García, desde prisión al programa 'La Mirada Crítica' de Telecinco. El exasesor dice estar "tranquilo" y, aunque señala que la situación es "complicada", subraya que va a demostrar "las cosas" y lo va a hacer "de verdad" y no con "las fantasías" que han contado otras personas, en referencia a Víctor de Aldama.

“Se inventa pruebas”

El exasesor ha llamado "mentiroso" al empresario, asegurando que "se inventa las pruebas". Pero ha advertido de que él sí puede "reventar el juicio" con "otras pruebas" que va a presentar.

A partir de ahí, ha llamado "tonto" en dos ocasiones a Víctor de Aldama y ha afirmado que la única verdad que ha dicho es que "ha estafado no sé cuántos millones a todos los españoles para vivir a costa" de ellos.

Así, García ha dicho que hay que dejar a la Policía que actúe. "Vamos a demostrar que somos totalmente inocentes", ha exclamado.

El juicio

El Tribunal Supremo juzga desde este martes al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia. La Fiscalía solicita entre 24 años de prisión, en el caso de Ábalos, y 7 años, en el caso de Aldama, por estos presuntos delitos.

Tanto Ábalos como Koldo se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre y se declaran inocentes, asegurando en sus escritos de defensa que no cometieron ningún delito.

Entre el 7 de abril y el día 30 de ese mes, más de 70 personas comparecerán como testigos ante el Tribunal Supremo. Los tres acusados declararán al final, previsiblemente el próximo 28 de abril.