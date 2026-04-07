Arranca el juicio contra Ábalos, Koldo García y Aldama por presuntos amaños en la compra de mascarillas

El Tribunal Supremo juzga desde este martes al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia. La Fiscalía solicita entre 24 años de prisión, en el caso de Ábalos, y 7 años, en el caso de Aldama, por estos presuntos delitos.

Al inicio del juicio, tanto Ábalos como Koldo se encuentran en prisión provisional, donde ingresaron el pasado 27 de noviembre. Ambos se declaran inocentes, y aseguran en sus escritos de defensa que no cometieron ningún delito.

El escrito de la Fiscalía

Mientras, el fiscal de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que Ábalos, Koldo y Aldama "convinieron" aprovecharse del cargo del entonces ministro, nombrado en junio de 2018, para "favorecer", "a cambio del correspondiente beneficio económico", la contratación con la Administración. Operaban así con “ánimo de enriquecimiento” y "en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería" el empresario.

Anticorrupción, asimismo, señala que eran "apoyados de manera puntual o continua tanto por otras autoridades y funcionarios" de Transportes como por distintas personas del entorno empresarial de Aldama y por familiares de Koldo. Asimismo, el fiscal incide en que la presunta organización nació "con innegable vocación de permanencia en el tiempo", ya que "estuvo operando durante varios años” y solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida de Ábalos y Koldo de Transportes en julio de 2021.

La Fiscalía pide en su escrito de acusación 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además, reclama el pago de una multa de 3,8 millones de euros.

La acusación popular del PP

Finalmente, para Aldama solicita 7 años de prisión y una multa de 3,7 millones por los tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que le aplica la atenuante de confesión. Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para Aldama solicitan la misma pena que el fiscal.

El juicio tendrá lugar en el Salón de Plenos del Supremo a lo largo de 13 sesiones. Entre el 7 de abril y el día 30 de ese mes, más de 70 personas comparecerán como testigos ante el tribunal. Los tres acusados declararán al final, previsiblemente el próximo 28 de abril.