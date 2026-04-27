El hijo de Bárcenas apunta a una orden del Gobierno de Rajoy para "hacerle la vida imposible" a su padre en prisión

La Audiencia Nacional ha retomado este lunes el juicio de la trama Kitchen contra la cúpula de Interior del primer Gobierno de Rajoy, incluido el exministro Jorge Fernández Díaz, con nuevos interrogatorios acerca de la presunta operación orquestada entre 2013 y 2015 para sustraer documentación al extesorero Luis Bárcenas que pudiera resultar comprometedora para el PP, cuando se investigaban Gürtel y la caja B.

Este lunes han declarado como testigos los exdirigentes del PP Javier Arenas y Soraya Sáenz de Santamaría y el hijo de Luis Bárcenas, Guillermo Bárcenas.

Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha aseverado este lunes al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que, bajo su punto de vista, hubo una "orden" para "hacerle la vida imposible" a su padre en el periodo que estuvo preso en la cárcel de Soto del Real (Madrid), que ha atribuido al Ejecutivo de Mariano Rajoy, puesto que "son instituciones que dependen del Gobierno".

Ha señalado además que su padre le habló poco antes de entrar en prisión provisional en 2013 de una grabación con el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy y el exdirigente del PP Javier Arenas en la que les daba el remanente de la caja B del partido, si bien ha reconocido que nunca la escuchó.

El hijo de Bárcenas ha relatado, asimismo, que dejó de confiar en el chófer de su padre, Sergio Ríos -acusado en el juicio por haber sido captado como confidente por la presunta trama-, después del asalto que sufrió con su madre en su casa por parte de un falso cura, un episodio ocurrido en 2013.

Ríos se encontraba ese día librando, y cuando su madre logró pedir ayuda desde la ventana, el chófer se presentó en cinco minutos porque, según les contó, estaba en las inmediaciones porque su mujer había ido a la peluquería.

"Nos olió todo bastante mal desde el primer momento. (...) Yo, cuando estaba sujetando al señor este (el falso cura), apareció muy rápido (el chófer)". Bárcenas ha subrayado que le notó la cara un poco desencajada, con una expresión más de sorpresa que de susto, y que eso le llamó la atención porque no le pareció normal en la situación en la que se encontraban. También sospecharon de que poco después de la llegada del chófer aparecieron "unos quince policías" en la casa.

Arenas se reunió con Bárcenas en 2012

El senador del PP Javier Arenas ha declarado en el juicio de la operación Kitchen que el extesorero del PP Luis Bárcenas esperaba que la llegada del PP al Gobierno de España supusiera cambios en la investigación del caso Gürtel, en concreto respecto a los fiscales o la policía judicial, a los que acusaba de imparcialidad.

Arenas ha declarado este lunes como testigo en el juicio el que están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Seguridad Francisco Martínez, a quienes el senador del PP ha elogiado como "grandes profesionales en la administración pública".

El ex secretario general del PP ha admitido que a finales de 2012 mantuvo una reunión con Bárcenas en Sevilla. Según Arenas, en aquella reunión Bárcenas transmitió su enfado por la investigación que estaban realizando contra él fiscales y policías (en el caso Gürtel), y, según Arenas, Bárcenas pensaba que, el hecho de que el PP estuviera ya en la Moncloa, podría producir cambios que le pudieran beneficiar.

Arenas ha añadido que nunca tuvo conocimiento de que fuera grabado por el extesorero del PP. "Nunca tuve conocimiento de esa grabación, si existió fue sin mi conocimiento y no me provocó ninguna intranquilidad el hecho de que pudiera existir la grabación", ha indicado. Acto seguido le han preguntado si le constaba otra grabación a Rajoy y que el PP intentara verificar la existencia de la misma. "Bajo ningún concepto me consta", ha terciado.

Sáenz de Santarmaría conoció el caso 'Kitchen' por la prensa

La exvicepresidenta del Gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado no tener constancia "de esa operación", en alusión a Kitchen, durante su época en el Gobierno, y ha negado también que desde el CNI que ella dirigía se hubiera puesto en marcha ningún tipo de iniciativa para contrarrestar los efectos de Gürtel y de los papeles de Bárcenas.

Sáenz de Santamaría, que en 2013 era, además de vicepresidenta, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno de España, ha explicado que desconoce si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que estaba adscrito al Ministerio de la Presidencia, realizó seguimientos o vigilancias a Bárcenas entre 2013 y 2015, como también que hubiera espionajes a Villarejo.

En su declaración como testigo en el juicio del caso Kitchen, que no se ha prolongado más de veinte minutos, Sáenz de Santamaría ha respondido la mayor parte de las preguntas de los abogados de la acusación popular -Podemos y PSOE- con un lacónico "no" o un "no recuerdo".

También se ha escudado en lo declarado el pasado jueves por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy cuando se le ha preguntado si conocía al abogado Javier Iglesias, al que presuntamente el PP envió a la prisión de Soto del Real a negociar con el extesorero Luis Bárecnas cuando en 2013 ingresó en prisión provisional.

Tras negar que conociera a este letrado, se le ha preguntado si sabía si éste le reportaba a Mariano Rajoy lo hablado en prisión con Bárcenas, a lo que ha respondido que a ese respecto: "lo que haya declarado el señor Mariano Rajoy, bien declarado está".