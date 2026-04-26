Fallece el abogado Cosme Delclaux, víctima de un largo secuestro a manos de ETA a finales de los 90

El abogado Cosme Delclaux Zubiria ha fallecido este sábado en Bilbao a los 64 años de edad.

Delclaux protagonizó una de los secuestros más largos de ETA finales de los 90. El abogado fue secuentrado el 11 de noviembre de 1996, cuanto tenía 34 años y liberado 232 días más tarde, el 1 de julio de 1997, maniatado a un árbol en un paraje de Elorrio, pocas horas antes de que la Guardia Civil rescatara en Arrasate-Mondragón a José Antonio Ortega Lara.

ETA encadenó a mediados de los noventa largos secuestros como los del industrial José María Aldaia en 1995, y los del funcionario penitenciario Ortega Lara y Delclaux en 1996. En aquella época también se inició una intensa movilización ciudadana contra los secuestros de ETA simbolizada con el lazo azul.

Años después de ser liberado, la familia fue objeto de dos coches bomba (uno explotó sin causar daños personales, otro fue desactivado por la Ertzaintza).

El funeral se celebrará este lunes en la parroquia San Ignacio de Loyola de Neguri.