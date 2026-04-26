HERIOTZA
Cosme Delclaux hil da, 90eko hamarkadaren amaieran ETAk denbora luzez bahituta izan zuen abokatua

Aurtengo azaroan 30 urte beteko lirateke ETAk bahitu zuenetik. 232 egun eman zituen zulo batean ezkutatuta. Hileta astelehen honetan egingo dute, Neguriko Loiolako San Inazio parrokian.

Cosme Delclaux bahiketan zabaldutako irudi batean. ETBren bideo batetik hartutako irudia.

Cosme Delclaux Zubiria abokatua hil da larunbat honetan Bilbon, 64 urte zituela.

Delclaux ETAren bahiketa luzeenetako baten protagonista izan zen, 90eko hamarkadaren amaieran. Abokatua 1996ko azaroaren 11n bahitu zuten, 34 urte zituela, Zamudion; eta 232 egun geroago askatu zuten, 1997ko uztailaren 1ean, Elorrioko paraje batean zuhaitz bati lotuta. Hain zuzen ere, Guardia Zibilak Arrasaten Jose Antonio Ortega Lara espetxe funtzionarioa erreskatatu baino ordu batzuk lehenago askatu zuen ETAk Delclaux.

Talde armatuak hainbat bahiketa luze kateatu zituen 90eko hamarkadaren amaieran: 1995ean Jose Maria Aldaia industrialariarena, eta 1996an Ortega Lara eta Delclauxena. Lazo urdina ETAren bahiketen kontrako ikur bihurtu zen garai hartan.

Askatu eta urte batzuetara, familiari bi bonba-auto jarri zizkioten (batek eztanda egin zuen baina kalte pertsonalik eragin gabe, eta beste bat desaktibatu egin zuen Ertzaintzak).

Hileta elizkizuna astelehen honetan egingo da Neguriko Loiolako San Inazio parrokian.

