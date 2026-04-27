La Audiencia Nacional decide si juzga a Pujol o lo deja sin responsabilidad penal por demencia
El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol está citado presencialmente este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que lo juzga por la fortuna oculta en Andorra, que decidirá si está en condiciones de declarar y afrontar el proceso penal, una vez lo examine un médico forense.
El tribunal ha citado a Pujol, al que hasta ahora había permitido seguir el juicio de forma telemática, para que lo explore el forense de la Audiencia Nacional a las 9:30 horas en su sede de San Fernando de Henares (Madrid), antes de que se inicie el turno de declaraciones de los acusados, que empieza precisamente con su interrogatorio.
Tras el examen forense, el tribunal, que preside el magistrado Ricardo De Prada, resolverá si Jordi Pujol, de 95 años y aquejado de un deterioro cognitivo que el pasado mes de noviembre acreditaron los médicos forenses, está en condiciones de afrontar el juicio o, por el contrario, se debe archivar la causa contra él por "demencia sobrevenida".
En el caso de que la sala acuerde sacarlo del juicio, Pujol podrá abandonar la Audiencia Nacional, sin responsabilidad penal alguna, y dará comienzo la ronda de interrogatorios de los acusados, que previsiblemente se iniciará con la declaración de su hijo mayor, Jordi, quien según la Fiscalía gestionaba el cobro de comisiones ilegales de empresarios y el patrimonio familiar.
Si la sala acordara que el juicio contra el expresidente de la Generalitat debe seguir adelante, la sesión de esta mañana se iniciaría con su interrogatorio, en el que podría acogerse a su derecho a no declarar o a contestar solo a parte de las preguntas que se le planteen.
La decisión del tribunal de obligar a Pujol a desplazarse a la Audiencia Nacional para decidir si declara ha desatado una lluvia de críticas entre los partidos independentistas -tanto Junts como ERC lo han calificado de "escarnio"- y ha motivado una insólita intervención del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para pedir "sentido común" a la Audiencia Nacional.
La defensa de Jordi Pujol, para quien la Fiscalía pide 9 años de cárcel al considerar corrupto el origen de los fondos que la familia tenía ocultos en Andorra, ya planteó que el tribunal lo exculpara el pasado mes de noviembre, al inicio del juicio, apenas días después de estar hospitalizado por una neumonía.
Jordi Pujol, que presidió la Generalitat ininterrumpidamente entre 1980 y 2003, está acusado de integrar una asociación ilícita junto a sus siete hijos y su esposa ya difunta para lucrarse con comisiones ilegales de empresarios afines a CDC a cambio de adjudicaciones y contratos públicos.
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