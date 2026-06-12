MUNDIAL EN BILBAO Y DONOSTIA
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Ibone Bengoetxea: "La línea roja para traer el Mundial a Euskadi es un acuerdo equilibrado con la FIFA"

Ibone Bengoetxea Legebiltzarrean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ibone Bengoetxeak Munduko Txapelketa Euskadira ekartzeko lerro gorria FIFArekin akordio orekatua izango dela adierazi du
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EITB

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En una respuesta a la parlamentaria de Vox sobre las dudas de las instituciones vascas a que Bilbao y Donostia sean sedes del Mundial de Fútbol de 2030, la consejera de Cultura y Política Lingüística ha reiterado que las condiciones de la FIFA "no son pocas ni menores". Entre ellas, ha destacado la limitación de la movilidad en las ciudades o que el Mundial no podría coincidir con "otros eventos propios de la ciudad". Ha reiterado que el Gobierno Vasco no va a "firmar un cheque en blanco y atarse de pies, manos y boca".

Gobierno Vasco Bilbao Donostia-San Sebastián Parlamento Vasco Política

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