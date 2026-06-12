Ibone Bengoetxea: "La línea roja para traer el Mundial a Euskadi es un acuerdo equilibrado con la FIFA"
En una respuesta a la parlamentaria de Vox sobre las dudas de las instituciones vascas a que Bilbao y Donostia sean sedes del Mundial de Fútbol de 2030, la consejera de Cultura y Política Lingüística ha reiterado que las condiciones de la FIFA "no son pocas ni menores". Entre ellas, ha destacado la limitación de la movilidad en las ciudades o que el Mundial no podría coincidir con "otros eventos propios de la ciudad". Ha reiterado que el Gobierno Vasco no va a "firmar un cheque en blanco y atarse de pies, manos y boca".
Te puede interesar
El PNV presenta su nueva marca para Iparralde: Le Parti Basque
Aitor Esteban asegura en Bidart que esta nueva nomenclatura "representa mejor los valores y la ideología abertzale y de centro" del partido.
El Gobierno Vasco condena el "señalamiento" a un ertzaina en Leioa tras los incidentes con la flotilla
Han aparecido varios carteles en el entorno de un centro educativo de Leioa señalando al responsable del dispositivo el pasado 23 de mayo en el aeropuerto de Loiu.
El juez Calama investiga a Zapatero por delito fiscal y contrabando por las joyas de su oficina
La Audiencia Nacional ha ampliado la investigación contra Zapatero y ha abierto una pieza separada en relación con las joyas valoradas en 1,3 millones de euros, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".
EH Bildu se abstiene ante la propuesta del PNV y deja la puerta abierta al acuerdo sobre el euskara en las OPEs
La coalición abertzale no garantiza su apoyo a la aprobación definitiva de la propuesta, aunque señala que “la falta de acuerdo no es una opción”.
El lehendakari durante la visita del papa a Canarias: “Las sociedades avanzadas deben ayudar a la integración de los migrantes”
Imanol Pradales indica que Euskadi ha tenido que atender el tránsito de 45.000 personas que estaban moviéndose desde el Estado hacia el norte de Europa.
Joseba Azkarraga: "Para nada hay un proceso de amnistía, sino simplemente la aplicación de la normativa penitenciaria"
El portavoz del movimiento Sare por los derechos de los presos y presas de ETA, defiende la labor que están realizando las Juntas Penitenciarias vascas y opina que tras 15 años del cese definitivo de violencia por parte de ETA se debería ir cerrando una etapa de confrontación, para comenzar otra de mayor convivencia, siempre desde el "profundo respeto" al dolor de las víctimas de las violencias.
Fujimori vuelve a situarse por delante de Sánchez en la recta final del escrutinio de las presidenciales en Perú
Con el 98,2% de las actas contabilizadas, Fujimori obtiene 9 032 651 votos (50,001 %), mientras que Sánchez se hace con 9 032 000 (49,999 %). El resultado definitivo de las elecciones se conocerá dentro de 30 días.
Sumar: "El consejero de Salud ha decidido ponerse al frente de la oposición a las mejoras que debe traer el Estatuto marco"
El portavoz de Sumar en el Parlamento Vasco, Jon Hernández, ha destacado que el consejero Alberto Martínez se está "parapetando en una reivindicación concreta de uno de los sindicatos, la de tener un Estatuto propio".
Álava y Gipuzkoa aprueban la implantación del impuesto turístico
La cámara vizcaína aprobó la tasa turística el pasado lunes, por lo que los tres territorios de la CAV tienen ya garantizada la implantación de este impuesto a partir del 1 de enero de 2027.