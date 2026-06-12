2030EKO MUNDUKO FUTBOL TXAPELKETA

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Ibone Bengoetxea: "Munduko txapelketa ekartzeko marra gorria akordio orekatua da"

Ibone Bengoetxea Legebiltzarrean
18:00 - 20:00
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EITB

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Bilbo eta Donostia 2030eko Munduko Futbol Txapelketaren egoitza izateari buruz galdetu dio Amaia Martinez Voxeko legebiltzarkideak Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari. FIFAren baldintzak "ez dira gutxi, ezta txikiak ere", Bengoetxearen hitzetan, eta hirietako mugikortasuna mugatzea edo munduko txapelketak "hiriko beste ekitaldi propioekin" bat ez egitea nabarmendu du horien artean. Eusko Jaurlaritzak "ez du txeke zuririk sinatuko, ezta hankak, eskuak eta ahoa lotuko ere", gaineratu du.

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