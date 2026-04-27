EH Bildu propone universalizar el euskera y reforzar su uso en todos los ámbitos
La coalición plantea una nueva política lingüística para superar el estancamiento y garantizar el uso del euskera en todos los espacios de la vida social. Además, plantea pasar de la euskaldunización de las personas a la de los espacio.
EH Bildu ha aprobado este fin de semana, con el 97,29 % del apoyo de sus bases, el documento estratégico “Nueva política lingüística para abrir una nueva etapa de revitalización”, en el que propone dotar al euskera de un nuevo estatus jurídico que lo reconozca como lengua nacional y refuerce su presencia en todos los ámbitos.
El texto parte de un diagnóstico claro: el proceso de revitalización del euskera se encuentra en una fase de estancamiento que requiere una “transformación a gran escala”. Ante ello, la coalición defiende una renovación profunda del marco legal y político que regula el uso de la lengua.
Entre sus principales planteamientos, EH Bildu propone pasar de la euskaldunización de las personas a la de los espacios, combinando la garantía de los derechos lingüísticos individuales con una perspectiva colectiva que impulse el uso social del euskera. Para ello, considera imprescindible construir “una arquitectura jurídica renovada” que aporte seguridad y herramientas eficaces.
En ese camino, la formación aboga por adaptar el entramado jurídico en toda Euskal Herria para blindar los avances logrados, evitar retrocesos y equiparar el estatus del euskera al de las lenguas hegemónicas. También plantea avanzar en todos los niveles institucionales, desde el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo hasta las legislaciones de los Estados español y francés.
En Navarra, EH Bildu defiende superar la zonificación lingüística y acabar con el fraccionamiento administrativo, impulsando el reconocimiento del euskera como lengua oficial en todo el territorio. A su juicio, existen “condiciones objetivas y acuerdo social” especialmente en la zona mixta para promover estos cambios.
El documento incluye además líneas estratégicas como la reforma de la ley del euskera en Euskadi, cambios en el sistema de perfiles lingüísticos de la administración y el impulso del reconocimiento del euskera en las instituciones europeas.
En el ámbito estatal, la coalición plantea introducir la perspectiva lingüística en la legislación española, mediante iniciativas como una ley orgánica para garantizar el plurilingüismo y los derechos lingüísticos ante las instituciones del Estado.
Por último, EH Bildu subraya la importancia de la migración en este proceso y propone desarrollar políticas de acogida lingüística que conviertan el euskera en una herramienta de integración y oportunidades, especialmente para colectivos en situación de vulnerabilidad.
La formación concluye que es “más necesario que nunca” un acuerdo de país que permita abrir una nueva etapa en la revitalización del euskera y asegura que trabajará para lograrlo.
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