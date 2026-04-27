GEBehatokia y la familia de ‘Naparra’ pedirán su reconocimiento como víctima del terrorismo

El GEBehatokia, Observatorio vasco de Derechos Humanos, y con el acuerdo de la familia de José Miguel Etxeberria Álvarez, ‘Naparra’, ha formulado una nueva solicitud para que sea reconocido como víctima del terrorismo.



'Naparra', miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, desapareció el 11 de junio de 1980. Su nombre se ha visto envuelto en polémica tras aparecer en una exposición del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo sobre desaparecidos por terrorismo, y pedir posteriormente su familia que se retirare el panel.



La demanda para que José Miguel Etxeberria sea reconocido como víctima del terrorismo fue rechazada por el Ministerio del Interior en dos ocasiones, tanto en 2008 como en 2013.



En cambio, este caso sí ha sido acogido y reconocido por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas en el año 2014.



Ahora, la familia se ha opuesto a su inclusión en la muestra del Centro Memorial. En el panel sobre ‘Naparra’ se recogen las dos hipótesis sobre su asesinato y desaparición.



Así, por un lado se cita que los Comandos Autónomos sostuvieron que fueron miembros de ETA los que lo hicieron desaparecer y por otro "se mencionan las reivindicaciones del Batallón Vasco Español y la convicción de la familia de que se trata de un caso de violencia parapolicial".



GEBehatokia considera que "contra toda base histórica" se adjudica la autoría a ETA, y se pregunta "¿Entonces José Miguel Etxeberria es una víctima del terrorismo?", por lo que van a solicitar de nuevo su declaración como víctimas del terrorismo.



También se pide a los gobiernos español y francés que se trabaje en la recuperación de los restos de José Miguel Etxeberria y la entrega de estos a sus familiares.