Los Gobiernos vasco y español empiezan a negociar la próxima semana la Seguridad Social

El Gobierno Vasco afronta la próxima semana con el español la negociación de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, "la madre de todas las batallas", según avanza el lehendakari, Imanol Pradales, en una entrevista que publican este domingo los diarios del grupo Vocento.



El lehendakari ha anunciado en la entrevista que "la semana que viene empezamos la negociación en firme de la carpeta de la Seguridad Social", que ve que "hay un camino abierto" hacia un posible acuerdo.



Según indica, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, "ya tiene reuniones previstas con los ministerios”.

Por su parte, durante su presencia en los actos del aniversario del bombardeo de Gernika, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha deseado que la negociación sobre la gestión del régimen económico de la Seguridad Social discurra "de buena fe" y "en tiempo razonable".