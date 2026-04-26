Eusko Jaurlaritza eta Espainiako Gobernua datorren astean hasiko dira Gizarte Segurantzaren eskumenaz negoziatzen
Maria Ubarretxena Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak "bilera hitzorduak ditu ministerioekin".
Eusko Jaurlaritzak datorren astean ekingo dio Espainiako Gobernuarekin Gizarte Segurantzaren erregimen ekonomikoaren kudeaketa negoziatzeari, Imanol Pradales lehendakariak Vocento taldeari eskainitako elkarrizketa batean iragarri duenez.
"Borroka guztien ama" izango dela aurreratu du lehendakariak, eta akordioa lortzeko "bide bat irekita" dagoela iritzi dio.
Azaldu duenez, Maria Ubarretxena Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak "bilera hitzorduak ditu ministerioekin".
Bestalde, Aitor Esteban EAJko presidenteak Gernikako bonbardaketaren urteurreneko ekitaldietan hitz egin du gaiari buruz, eta esan du negozazioan "fede ona nagusitzea" eta "epeak zentzuzkoak" izatea espero duela.
Zure interesekoa izan daiteke
Estebanek PSEren "immobilismoa" deitoratu du, EAJri euskara blindatzeagatik kritika egin ostean
Aitor Esteban EAJko presidentea "minduta" eta “harrituta” Mikel Torres lehendakariorde sozialistak euskararen inguruan esandakoarekin. Sozialistek duten “inmobilismoa” deitoratu du Estebanek, eta gaineratu du “guztientzat” segurtasun juridikoa lortzeko lanean ari direla jeltzaleak.
Pako Letamendia ‘Ortzi’ hil da
Diktaduraren osteko lehenengo urteetan Euskadiko Ezkerrako diputatu izan zen, eta ondoren Herri Batasunan egin zuen ibilbidea. 80ko hamarkada erdialdetik aurrera unibertsitatean aritu zen lanean.
Imanol Pradalesek demokraziaren eta bakearen erreferente globala izateko eskatu dio Europari, Gernikako bonbardaketaren urteurrenean
Lehendakariak “historiak erakusten duela dena berriz gerta daitekeela” eta mundu “neoinperial” baten arriskuaz ohartarazi du, gaur egungo nazioarteko testuinguruan.
Juan Mari Aburto publikoaren aurrean agertu da berriro, ebakuntza egin ziotenetik lehen aldiz, EAJren Alderdikide Egunean
Bonbardaketaren 89. urtemuga izango du gogoan Gernikak, Picassoren artelanaren lekualdatzeari buruzko eztabaidaren erdian
Igandeko ekitaldiak 11:00etan hasiko dira, "Memoria Demokratikoaren Lekua" eskulturaren inaugurazioarekin. Eusko Jaurlaritzak Espainiako Gobernuari galdegin dio, aldi baterako, Picassoren Gernika artelana Bilboko Guggenheim museora eraman dezala, bonbardaketaren 90. urteurrenaren kariaz.
Monica Garciak iragarri du Madrilgo Erkidegorako hautagai gisa aurkeztuko dela
Monica Garcia Osasun ministro eta Mas Madrideko buruak 2027ko hauteskunde autonomikoetan alderdiaren hautagaia izateko duen asmoa agertu du, Isabel Diaz Ayuso presidentea "joan" dadin eta egiten dituen "politika kaltegarriak" egiteari utz dezan
EAJk "zer egin eta nola egin" eskaintzen du, Arrizabalagaren hitzetan
"Helburu handiez hitz egin, baina horiek zehazten ez dituztenen aurrean, EAJk zer egin eta nola egin eskaintzen du, proiektuekin eta ausardiarekin" esan du Gipuzkoako EAJko presidenteak. "Horixe da, hain zuzen, bereizten gaituena", gaineratu du. Bukatzeko azpimarratu du beharrezkoa dela amets egitea, baina baita amets horiek gauzatzea ere.
Lanpostu publikoetako euskara eskakizunen inguruan desadostasuna agertu dute Ansolak eta Torresek
Iñigo Ansolak eta Mikel Torresek izpide izan dute Enplegu Publikoaren legea. Ansola jeltzaleak ahalik eta adostasun zabalena lortzea nahi duen bitartean, Torres sozialista haserre agertu da, ez zaizkio gustatu EAJren eta EH Bilduren arteko kontaktuak.
Euskarak Enplegu Publikoaren Legean izan behar duen lekua eztabaidagai alderdien artean
EAJ zuhuarra da balizko akordioaren inguruan, EH Bildu pozik dago jeltzaleak hitz egiteko prest daudelako. PSE-EEk urrun ikusten du akordioa, Sumarrek bezala.