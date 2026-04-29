Pedro Sanchezek eskua luzatu dio EAJri eta legegintzaldia amaitzeko bere "konpainia ona" aukeratu duela dio
"Zuk jakingo duzu nola iritsi nahi duzun hauteskunde deialdira, konpainia nahi duzun ala ez, presidente", galdegin dio Vaquerok. "Noski konpainia nahi dudala eta, gainera, konpainia ona, Eusko Alderdi Jeltzalearena bezala", erantzun dio Sanchezek.
Kontrol saioan, Maribel Vaquero EAJko bozeramailearengana hurbiltzeko keinu batekin erantzun dio Sanchezek, egungo aritmetika parlamentarioarekin bere lehentasun legegileei nola eutsiko dien galdetuta. "Noski konpainia nahi dudala eta, gainera, konpainia ona, EAJrena bezalakoa", adierazi du Espainiako presidenteak, jeltzaleekin lankidetza mantentzeko borondatea azpimarratuz.
Atzo, EAJk bertan behera utzi zuen PSErekin egitekoa zen bilera bat, data berririk gabe, Aitor Esteban EAJko presidentearen irudi manipulatu baten hedapenaren aurka protesta egiteko. Irudi hori euskal sozialistek sareetan argitaratu zuten, eta EAJk "lotsagarria" dela adierazi zuen eta errespetu faltatzat jo zuen.
Horri gehitu behar zaio EAJren abstentzioa etxebizitza-dekretuaren bozketan, mugimendu horrek agerian uzten baitu alderdiak Exekutiboarekin duen harremana hoztu dela.
Testuinguru horretan, Sanchezek tentsioa murriztu nahi izan du, eta EAJren babesa izaten jarraitzeko borondatea berretsi du, Espainiako Gobernuak ekimen nagusiak aurrera ateratzeko akordioen beharra baitu Kongresuan.
Sanchezek azpimarratu du bere Gobernuak lehentasunak gauzatzeko elkarrizketa, sendotasuna eta jarrera eraikitzaileak behar dituela.
"Eta nik eskertu egiten diot EAJri jarrera eraikitzaile hori izatea", adierazi du. Horren ostean, azpimarratu du Moncloan eman dituen ia zortzi urteetan bultzada eman zaiela transferentziei eta Gernikako Estatutua betetzeari, "historian ez bezala".
"Ez gai txikiekin, baizik eta sakoneko gaiekin, orain Euskadiko Gobernuaren kudeaketan erronka dakarten funtsezko gaiekin", gaineratu du Sanchezek.
"Errespetua"
Maribel Vaquero EAJk Kongresuan duen bozeramaileak Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari eskatu dio bere alderdia errespetatzeko eta bere harremanak "zaintzeko", bai sakonean, bai forman, datozen hauteskunde orokorretara "lagunduta" iritsi nahi badu.
"Agian, legegintzaldiaren amaieran, lehentasuna faxismoaren eta trumpismoaren aurka harresi bat altxatzea da, eta legitimoa eta beharrezkoa da. Hori da gure helburua ere, baina ez dugu lortuko funtsaz gain formak zaintzen ez baditugu eta elkar errespetatzen ez badugu ", esan du Vaquerok Kongresuko kontrol saioan.
"EAJk ez ditu txantxak gustuko"
Patxi Lopez PSOEk Kongresuan duen bozeramaileak adierazi du ziur dagoela egoera bideratuko dela.
"Ziur nago koalizio-gobernu batean bazkideak garela, aurrera atera diren politika handietan ere bazkideak garela eta dena bideratuko dela", esan du.
Bestalde, Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramaileak Kongresuko korridoreetan adierazi duenez, euskal sozialistak oker zeuden, "EAJk ez ditu txantxak gustuko".
