Lehendakaria EAJren eta PSEren arteko tentsioa baretzen saiatu da, eta “Jarduera politiko eredugarriaren aldeko Ituna” mahaigaineratu du
Eusko Jaurlaritzako bozeramaile María Ubarretxenak azaldu duenez, EAJko eta PSEko sailburu guztiek itun horri “lotzea” onartu dute. “Gaur inoiz baino indar handiagoa du”, adierazi du.
Gobernu Kontseiluaren bilera asteazkenera atzeratu denez, San Prudentziogatik, Jaurlaritzako sailburuen asteko bilera EAJren eta PSEren arteko azken ika-mika gertatu eta ordu batzuetara etorri da. Alderdi bietako sailburuen aurrean, Imanol Pradales lehendakariak giroa baretzen saiatu da, eta “Jarduera politiko eredugarriaren aldeko Ituna” gogorarazi die sailburuei.
Eusko Jaurlaritzako bozeramaile Maria Ubarretxenak azaldu du bileran gertatutakoa, Gobernu Kontseiluaren bileraren ondorengo prentsaurrekoan. Adierazi duenez, EAJko eta PSEko sailburu guztiek onartu dute “gaur inoiz baino indar handiagoa duen” itun horri “lotzea”, “ekintza politikoa prestigioari lotzeko” eta “sinesgarritasuna” izan dezan. “Gure bide-orria da”, ziurtatu du.
“Gobernu Kontseilutik geure egin dugun ituna da, eta gaur inoiz baino gehiago, sailburu guztiok ados egon gara hau dela eta izan behar dela gure bide-orria, eta ez garela despistatuko”, adierazi du.
Kongresura heldu da ika-mika
Ubarretxenaren hitzak gaia Diputatuen Kongresutik pasa ostean etorri dira. Han, Pedro Sanchez Espainiako presidenteak EAJrekiko adiskidetze-mezu bat zabaldu ostean. “Jakina nahi dudala bidelaguntza, eta gainera, EAJrena bezalako bidelaguntza ona”, adierazi du Sanchezek, EAJko bozeramaile Maribel Vaquerori erantzunez.
Hala ere, PSEk ez du polemika eragin zuen mezua ezabatu. Mezu horretan Aitor Esteban, PNVko EBBko presidentea, igerileku batera salto egiten agertzen zen. Miloi bat ikustaldi baino gehiago izan ditu.
Koldok PSOE finantzatzeko laguntza eskatu ziola adierazi du Aldamak
Maskarak iruzurra eginda erosi ziren ala ez ikertzeko egiten ari diren epaiketan, enpresariak epailearen aurrean esan du eraikuntza enpresa batzuek herri lanen lizitazioak irabazi zituztela komisioak ordaintzearen truke.
Hizkuntza-eskakizunei buruzko eztabaida amaitzear da, akordiorik gabe
Eusko Legebiltzarrak Enplegu Publikoaren Legearen erreformari zuzenketak aurkezteko epea agortzear da. EAJ, EH Bildu eta PSE-EE negoziatzen jarraitzen dute euskara eskakizunen inguruan.
Pedro Sanchezek eskua luzatu dio EAJri eta legegintzaldia amaitzeko bere "konpainia ona" aukeratu duela dio
"Zuk jakingo duzu nola iritsi nahi duzun hauteskunde deialdira, konpainia nahi duzun ala ez, presidente", galdegin dio Vaquerok. "Noski konpainia nahi dudala eta, gainera, konpainia ona, Eusko Alderdi Jeltzalearena bezala", erantzun dio Sanchezek.
EAJk bertan behera utzi du sozialistekin gaur egitekoa zuen bilera, PSEk sareetan mezu "lotsagarria" jarri ostean
Aitor Estebanek Euskadi Irratian adierazi du estatus berriari buruzko negoziazioek “aurrera egin" dutela eta lanean jarraitzeko “oinarria" badagoela. Sozialistek EAJko buruzagiaren muntaketa batekin erantzun dute sare sozialetan, eta horrek jeltzaleen haserrea piztu du.
EH Bilduk "zuhur, baina baikor" hartu du Lemoizerako Jaurlaritzak iragarri duen akuikultura-proiektua
Proiektuari buruzko informazio osoa izan arte iritzia emango ez badu ere, EH Bilduk "egoki" jo du Eusko Jaurlaritzak Lemoizerako egindako iragarpena. "EH Bilduren aldarrikapen historikoa izan da, ingurua modu integralean ulertzea. Beharrezkoa eta egokia da ingurune horretara beste jarduera batzuk erakartzea", esan du Iker Casanova EH Bilduren Bizkaiko bozeramaileak.
Espainiak 40.000 milioi euroraino handitu du gastu militarra, eta gehien gastatzen duten 15 herrialdeen artean dago
Centre Delàsek astelehen honetan aurkeztu duen txosten batean esparru militarra bideratutako gastuak gehitu dizkio Defentsa Ministerioko aurrekontuari; hala nola ikerketarako partidak, atzerriko operazioak, partida industrialak eta abar. Horrek guztiak partida osoa BPGaren % 2,42ra igotzen dutela salatu du.
Sahararrei Espainiako nazionalitatea aitortzen dien lege proposamenari helduko dio berriro Kongresuak asteartean
Sumarrek dozena erdi zuzenketa proposatuko die Kongresuko taldeei, akordioa lortzeko bidean, eta ponentziari onespena emateko helburuarekin. Zuzenketa horietan gainerako alderdiek egindako proposamenak laburbiltzen dira, PPrenak izan ezik.
