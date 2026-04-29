Lehendakaria EAJren eta PSEren arteko tentsioa baretzen saiatu da, eta “Jarduera politiko eredugarriaren aldeko Ituna” mahaigaineratu du

Eusko Jaurlaritzako bozeramaile María Ubarretxenak azaldu duenez, EAJko eta PSEko sailburu guztiek itun horri “lotzea” onartu dute. “Gaur inoiz baino indar handiagoa du”, adierazi du.

Gobernu Kontseiluaren bilera asteazkenera atzeratu denez, San Prudentziogatik, Jaurlaritzako sailburuen asteko bilera EAJren eta PSEren arteko azken ika-mika gertatu eta ordu batzuetara etorri da. Alderdi bietako sailburuen aurrean, Imanol Pradales lehendakariak giroa baretzen saiatu da, eta “Jarduera politiko eredugarriaren aldeko Ituna” gogorarazi die sailburuei.

Eusko Jaurlaritzako bozeramaile Maria Ubarretxenak azaldu du bileran gertatutakoa, Gobernu Kontseiluaren bileraren ondorengo prentsaurrekoan. Adierazi duenez, EAJko eta PSEko sailburu guztiek onartu dute “gaur inoiz baino indar handiagoa duen” itun horri “lotzea”, “ekintza politikoa prestigioari lotzeko” eta “sinesgarritasuna” izan dezan. “Gure bide-orria da”, ziurtatu du.

“Gobernu Kontseilutik geure egin dugun ituna da, eta gaur inoiz baino gehiago, sailburu guztiok ados egon gara hau dela eta izan behar dela gure bide-orria, eta ez garela despistatuko”, adierazi du.

Kongresura heldu da ika-mika

Ubarretxenaren hitzak gaia Diputatuen Kongresutik pasa ostean etorri dira. Han, Pedro Sanchez Espainiako presidenteak EAJrekiko adiskidetze-mezu bat zabaldu ostean. “Jakina nahi dudala bidelaguntza, eta gainera, EAJrena bezalako bidelaguntza ona”, adierazi du Sanchezek, EAJko bozeramaile Maribel Vaquerori erantzunez.

Hala ere, PSEk ez du polemika eragin zuen mezua ezabatu. Mezu horretan Aitor Esteban, PNVko EBBko presidentea, igerileku batera salto egiten agertzen zen. Miloi bat ikustaldi baino gehiago izan ditu.

EH Bilduk "zuhur, baina baikor" hartu du Lemoizerako Jaurlaritzak iragarri duen akuikultura-proiektua

Proiektuari buruzko informazio osoa izan arte iritzia emango ez badu ere, EH Bilduk "egoki" jo du Eusko Jaurlaritzak Lemoizerako egindako iragarpena. "EH Bilduren aldarrikapen historikoa izan da, ingurua modu integralean ulertzea. Beharrezkoa eta egokia da ingurune horretara beste jarduera batzuk erakartzea", esan du Iker Casanova EH Bilduren Bizkaiko bozeramaileak.

Publizitatea
