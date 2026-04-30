Flotilla Gazara bidean
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Atzerri Ministerioak Israelgo enbaxadako arduraduna deitu du Global Sumuden aurkako erasoagatik

Bien bitartean, EH Bilduk, Sumarrek, Podemosek, ERCk, BNGk eta Compromisek Albares ministroaren agerraldia Kongresuan eskatu dute, ontziak eta atxilotuak babesteko hartuko dituen neurriak azaldu ditzan.

GRAFCAT1040. BARCELONA (ESPAÑA), 10/04/2026.-Aspecto de uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla, anclados en el Moll d'Espanya del Port de Barcelona antes de su partida hacia Gaza el próximo domingo desde Barcelona. EFE/Marta Pérez

Global Sumud Flotillako kideak apirilaren 12an prestaketa lanetan.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Kanpo Arazoetako Ministerioak Israelek Espainian duen enbaxadako negozio-arduradunari lehenbailehen bilera egiteko deia egin dio, goizaldean Israelgo Armadak Gazara bidean doan Global Sumud Flotillako 58 ontzietatik 22 geldiarazi eta Espainiako herritartasuna duten 30 pertsona atxilotu ondoren. Ministerioak bere "gaitzespenik gogorrena" helarazi nahi dio Israeli, laguntza humanitarioarekin Gazara zihoan espedizio baketsu honetako kideen atxiloketengatik.

Albaresek zuzentzen duen Ministerioko iturriek adierazi dutenez, Espainiak Israelen duen enbaxada eta kontsulatua eta Larrialdi Kontsularreko Unitatea "erabat martxan eta ontzidiko antolatzaileekin harremanetan daude".

Azalpenak Kongresuan

Bien bitartean, EH Bilduk, Sumarrek, Podemosek, ERC, BNGk eta Compromisek Jose Manuel Albares ministroaren premiazko agerraldia eskatu dute. Talde politiko horiek idatziz egin duten eskarian Albaresi eskatzen diote azal ditzala helburu baketsu eta humanitarioekin zihoazen itsasontziak eta pertsonak babestu eta laguntzeko zeintzuk erabaki hartuko dituen eta zer egingo duen.

Alderdi horien arabera, Israelgo Estatua legez kanpo ari zaizkie ontzidiko kideei eraso egiten, eta bahitu egin ditu Global Sumudeko kideak. Nazioarteko legedia eta Itsas Zuzenbideari buruzko Nazio Batuen Hitzarmena urratu duela diote.

Azken informazioek diotenez, Israelek 175 lagun hartu ditu atxilo, horien artean Espainiako nazionalitatea duten 30 pertsona, eta 7 euskal herritar. Ministerioak Israelgo enbaxada aktibatu du atxilotuei laguntza emateko.

EH Bilduk premiaz jardutea eskatzen du eta dei egin du Palestinareko herriarekiko elkartasun zibila aldarrikatzeko, eta Israelen "lege urraketen aurrean irmo erantzuteko".

Israel Palestina Gazako Zerrenda EH Bildu Espainiako gobernua Sumar Podemos ERC Politika

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Josu Aztiria (EH Bildu): "EAJk ez digu proposamenik aurkeztu; gainera, abstentzio akritikoa nahi dute, eta ez dugu ulertzen"

EH Bilduren legebiltzarkidea Euskadi Irratian izan da, besteak beste, Euskal Enplegu Publikoaren Legeari buruz hitz egiteko. EAJren planteamendua "ez da serioa", haren ustez. "Atzo, negoziaziorik gabe, jakin genuen abstenitu gaitezela eskatzen dutela. Guk duela hilabete pasatu genien gure proposamena, eta ez dugu erantzunik izan", azpimarratu du.

Gehiago ikusi
X