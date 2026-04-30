Atzerri Ministerioak Israelgo enbaxadako arduraduna deitu du Global Sumuden aurkako erasoagatik
Kanpo Arazoetako Ministerioak Israelek Espainian duen enbaxadako negozio-arduradunari lehenbailehen bilera egiteko deia egin dio, goizaldean Israelgo Armadak Gazara bidean doan Global Sumud Flotillako 58 ontzietatik 22 geldiarazi eta Espainiako herritartasuna duten 30 pertsona atxilotu ondoren. Ministerioak bere "gaitzespenik gogorrena" helarazi nahi dio Israeli, laguntza humanitarioarekin Gazara zihoan espedizio baketsu honetako kideen atxiloketengatik.
Albaresek zuzentzen duen Ministerioko iturriek adierazi dutenez, Espainiak Israelen duen enbaxada eta kontsulatua eta Larrialdi Kontsularreko Unitatea "erabat martxan eta ontzidiko antolatzaileekin harremanetan daude".
Azalpenak Kongresuan
Bien bitartean, EH Bilduk, Sumarrek, Podemosek, ERC, BNGk eta Compromisek Jose Manuel Albares ministroaren premiazko agerraldia eskatu dute. Talde politiko horiek idatziz egin duten eskarian Albaresi eskatzen diote azal ditzala helburu baketsu eta humanitarioekin zihoazen itsasontziak eta pertsonak babestu eta laguntzeko zeintzuk erabaki hartuko dituen eta zer egingo duen.
Alderdi horien arabera, Israelgo Estatua legez kanpo ari zaizkie ontzidiko kideei eraso egiten, eta bahitu egin ditu Global Sumudeko kideak. Nazioarteko legedia eta Itsas Zuzenbideari buruzko Nazio Batuen Hitzarmena urratu duela diote.
Azken informazioek diotenez, Israelek 175 lagun hartu ditu atxilo, horien artean Espainiako nazionalitatea duten 30 pertsona, eta 7 euskal herritar. Ministerioak Israelgo enbaxada aktibatu du atxilotuei laguntza emateko.
EH Bilduk premiaz jardutea eskatzen du eta dei egin du Palestinareko herriarekiko elkartasun zibila aldarrikatzeko, eta Israelen "lege urraketen aurrean irmo erantzuteko".
