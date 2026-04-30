Mayo comienza con tiempo revuelto

El puente del Primero de Mayo viene revuelto en lo meteorológico. Según las previsiones de Euskalmet, se alternarán los ratos de sol, los chubascos y las tormentas. El viento soplará variable, aumentando la inestabilidad.

El jueves el tiempo será revuelto, aunque no tanto como el miércoles. Durante la mañana se formarán nieblas y aunque el amanecer será nuboso, poco a poco se irán abriendo claros. Sin embargo, por la tarde, la nubosidad irá en aumento, con posibilidad de lloviznas débiles que ocasionalmente pueden ser moderadas. El viento soplará de componente sur flojo a moderado, con rachas fuertes, girando a norte por la mañana en la vertiente cantábrica, y por la tarde en la mediterránea. Las temperaturas mínimas no registrarán cambios y las máximas sufrirán un ligero descenso en el litoral; en el interior permanecerán sin cambios.

La jornada del viernes será parecida a la del jueves. Tras las nieblas y brumas matinales, los cielos quedarán poco nubosos con largos intervalos de sol, acompañados de temperaturas templadas. El viento del sureste soplará flojo a moderado, con rachas fuertes. Durante la segunda mitad del día, sin embargo, aumentarán las nubes de evolución y podrían producirse chubascos tormentosos. El viento puede cambiar a componente oeste. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas pueden subir ligeramente, especialmente en la vertiente cantábrica.

El sábado el tiempo estará algo más revuelto. Los cielos estarán nubosos a primeras horas y las nubes irán en aumento, pudiendo ir acompañada de chubascos tormentosos, especialmente durante la segunda mitad del día. El viento soplará del sur flojo a moderado por la mañana, con intervalos fuertes. A partir de la tarde perderá fuerza y en el litoral podría cambiar a norte. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso.

También el domingo los cielos estarán nubosos con posibilidad de chubascos. El viento de dirección variable soplará flojo a moderado, predominando la componente sur por la mañana y el componente norte por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ligero descenso.