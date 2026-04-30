Mayo comienza con tiempo revuelto
La inestabilidad será la tónica general estos próximpos días, en los que se intercalaran los ratos de sol con chubascos y tormentas. El viento será variable y las temperaturas se mantendrán templadas.
El puente del Primero de Mayo viene revuelto en lo meteorológico. Según las previsiones de Euskalmet, se alternarán los ratos de sol, los chubascos y las tormentas. El viento soplará variable, aumentando la inestabilidad.
El jueves el tiempo será revuelto, aunque no tanto como el miércoles. Durante la mañana se formarán nieblas y aunque el amanecer será nuboso, poco a poco se irán abriendo claros. Sin embargo, por la tarde, la nubosidad irá en aumento, con posibilidad de lloviznas débiles que ocasionalmente pueden ser moderadas. El viento soplará de componente sur flojo a moderado, con rachas fuertes, girando a norte por la mañana en la vertiente cantábrica, y por la tarde en la mediterránea. Las temperaturas mínimas no registrarán cambios y las máximas sufrirán un ligero descenso en el litoral; en el interior permanecerán sin cambios.
La jornada del viernes será parecida a la del jueves. Tras las nieblas y brumas matinales, los cielos quedarán poco nubosos con largos intervalos de sol, acompañados de temperaturas templadas. El viento del sureste soplará flojo a moderado, con rachas fuertes. Durante la segunda mitad del día, sin embargo, aumentarán las nubes de evolución y podrían producirse chubascos tormentosos. El viento puede cambiar a componente oeste. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas pueden subir ligeramente, especialmente en la vertiente cantábrica.
El sábado el tiempo estará algo más revuelto. Los cielos estarán nubosos a primeras horas y las nubes irán en aumento, pudiendo ir acompañada de chubascos tormentosos, especialmente durante la segunda mitad del día. El viento soplará del sur flojo a moderado por la mañana, con intervalos fuertes. A partir de la tarde perderá fuerza y en el litoral podría cambiar a norte. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso.
También el domingo los cielos estarán nubosos con posibilidad de chubascos. El viento de dirección variable soplará flojo a moderado, predominando la componente sur por la mañana y el componente norte por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ligero descenso.
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Aviso amarillo por lluvias intensas en Álava en plena Retreta de San Prudencio
El Departamento de Seguridad ha activado el aviso entre las 15:00 y las 21:00 horas, coincidiendo con el inicio de los actos festivos en Vitoria-Gasteiz. Euskalmet prevé chubascos que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.
Abril se despide con nubes, chubascos ocasionales y temperaturas de 20 grados
En principio, tanto el lunes como el martes serán días nubosos, con lluvias y ambiente gris en general. El tiempo será muy variable.
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Los eclipses solares completos ocurren cada muchos años. Después del 12 de agosto de este 2026, no habrá otro hasta el año 2180. Por ello, para los científicos este momento suele ser muy importante. Con las imágenes obtenidas se realizan diversas investigaciones a lo largo de los años. Un ejemplo de ello es que, en 1860, un astrónomo del Reino Unido vino al País Vasco para fotografiar un eclipse que tuvo lugar entonces.
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Tiempo primaveral de cara al fin de semana, aunque se registrarán algunos chubascos y bajarán las temperaturas
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Mañana de sol y tarde de tormentas, con aviso amarillo
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Tiempo primaveral durante toda la semana, con máximas por encima de los 25 º
Predominarán las temperaturas cálidas durante toda la semana, aunque en el inicio de la semana se registrarán puntualmente chubascos tormentosos.
Mañanas de sol y tardes de tormenta
El lunes y martes amanecerán soleados, pero por las tardes habrá riesgo de tormentas. Para el miércoles se espera un ambiente más estable y a partir del jueves volverán las mañanas soleadas y las tardes lluviosas.