Tiempo primaveral para el fin de semana, aunque aumenta la nubosidad y bajan las temperaturas
Después de un jueves de tiempo prácticamente veraniego, el viernes llega con bajada de las temperaturas, aumento de la nubosidad y algunas precipitaciones. El sábado y el domingo, no obstante, la posibilidad de precipitaciones será mínima y, en general, predominará el ambiente primaveral.
Este viernes será un día nuboso, con nubes de tipo medio y alto en general. Por la tarde llegará nubosidad más compacta por el sur y es probable que llueva y se produzcan chubascos tormentosos, sobre todo en el sur y en el oeste.
El viento será del sureste por la mañana; durante las horas centrales del día girará al noroeste en el litoral y por la tarde irá girando a norte en el resto. Las temperaturas bajarán claramente con respecto al día anterior.
Las mínimas rondarán los 15 º en Bilbao y Donostia/San Sebastián, mientras que Pamplona/Iruña y Vitoria-Gasteiz bajarán hasta los 10º.Las máximas en el conjunto de las capitales de Hego Euskal Herria rondarán los 23º.
El sábado y el domingo
El sábado, mientras, el día arrancará con brumas y un ambiente más gris, dominado por nubes bajas en las primeras horas. La nubosidad será especialmente patente en la vertiente cantábrica. Con el paso de las horas, se alternarán claros y nubes, aunque sin llegar a despejar del todo. En la mitad sur, las nubes de evolución podrían dejar algún chubasco.
En cuanto a las temperaturas, no habrá grandes cambios en las mínimas, pero las máximas descenderán ligeramente, sobre todo en la vertiente cantábrica. Las máximas rondarán los 20º en Bilbao y Donostia/San Sebastián, mientras que en Pamplona/Iruña y Vitoria-Gasteiz superarán los 23º.
El domingo, la jornada se mantendrá en una línea similar. Las nubes bajas serán abundantes en la mitad norte, con apertura de algunos claros en las horas centrales. En la mitad sur ambiente soleado, con nubes de evolución por la tarde, que podrían dejar algunos chubascos aislados. Viento variable que se fijará del norte-noreste por la tarde, con algunas rachas fuertes en Álava. Las temperaturas máximas irán en ascenso.
El lunes, finalmente, se esperan brumas y nieblas matinales, aunque en general el cielo se mantendrá poco nuboso. El viento será flojo del norte-nordeste, con intervalos moderados. Las temperaturas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso.
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Tiempo primaveral de cara al fin de semana, aunque se registrarán algunos chubascos y bajarán las temperaturas
Este jueves, las máximas se acercarán a los 30 º, mientras que el viernes rondarán los 23 º.
Tiempo estable y más fresco, con máximas de 25 grados en el interior
En la mitad norte se espera un descenso acusado de las temperaturas, con máximas de 20-23 grados.
Mañana de sol y tarde de tormentas, con aviso amarillo
Este martes se espera una subida notable de temperaturas en todo el territorio debido al viento sur, con máximas en torno a los 30 grados. Sin embargo, a partir de la tarde aumentarán las nubes de evolución, que dejarán chubascos y tormentas a últimas horas. El Departamento de Seguridad activará a las 18:00 horas de esta tarde un aviso amarillo por lluvias intensas ya que podrían acumularse los 15 litros por metro cuadrado en una hora.
Tiempo primaveral durante toda la semana, con máximas por encima de los 25 º
Predominarán las temperaturas cálidas durante toda la semana, aunque en el inicio de la semana se registrarán puntualmente chubascos tormentosos.
Mañanas de sol y tardes de tormenta
El lunes y martes amanecerán soleados, pero por las tardes habrá riesgo de tormentas. Para el miércoles se espera un ambiente más estable y a partir del jueves volverán las mañanas soleadas y las tardes lluviosas.
¿Qué es una corona solar?
El próximo 12 de agosto el sol se ocultará completamente tras la luna, y junto a ese eclipse total, podremos observar un segundo fenómeno: la corona solar. La astrónoma de Aranzadi, Virginia García, nos explica en qué consiste.
Ambiente más nuboso y temperaturas agradables para este fin de semana
Los cielos estarán nubosos, sobre todo en la vertiente cantábrica y no se descartan tormentas al anochecer, sobre todo en el interior y en zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas, las máximas se moverán entre los 17 y 21 ºC en el litoral, y por encima de los 20 grados, en el interior.
Vuelve el tiempo primaveral: las lluvias cesarán desde el miércoles y las temperaturas irán en aumento
El tiempo soleado y primaveral se consolidará, y las temperaturas máximas superarán los 20º ó 22º.
Semana de tiempo estable y casi despejado, a excepción del lunes
En la costa, las temperaturas mínimas serán frescas (7-9 ºC), y hará frío en el interior. En cuanto a las máximas, irán subiendo conforme avancen los días, y terminaremos la semana con ambiente templado.