Tiempo primaveral para el fin de semana, aunque aumenta la nubosidad y bajan las temperaturas

Después de un jueves de tiempo prácticamente veraniego, el viernes llega con bajada de las temperaturas, aumento de la nubosidad y algunas precipitaciones. El sábado y el domingo, no obstante, la posibilidad de precipitaciones será mínima y, en general, predominará el ambiente primaveral.

Este viernes será un día nuboso, con nubes de tipo medio y alto en general. Por la tarde llegará nubosidad más compacta por el sur y es probable que llueva y se produzcan chubascos tormentosos, sobre todo en el sur y en el oeste.

El viento será del sureste por la mañana; durante las horas centrales del día girará al noroeste en el litoral y por la tarde irá girando a norte en el resto. Las temperaturas bajarán claramente con respecto al día anterior.

Las mínimas rondarán los 15 º en Bilbao y Donostia/San Sebastián, mientras que Pamplona/Iruña y Vitoria-Gasteiz bajarán hasta los 10º.Las máximas en el conjunto de las capitales de Hego Euskal Herria rondarán los 23º.

El sábado y el domingo

El sábado, mientras, el día arrancará con brumas y un ambiente más gris, dominado por nubes bajas en las primeras horas. La nubosidad será especialmente patente en la vertiente cantábrica. Con el paso de las horas, se alternarán claros y nubes, aunque sin llegar a despejar del todo. En la mitad sur, las nubes de evolución podrían dejar algún chubasco.

En cuanto a las temperaturas, no habrá grandes cambios en las mínimas, pero las máximas descenderán ligeramente, sobre todo en la vertiente cantábrica. Las máximas rondarán los 20º en Bilbao y Donostia/San Sebastián, mientras que en Pamplona/Iruña y Vitoria-Gasteiz superarán los 23º.

El domingo, la jornada se mantendrá en una línea similar. Las nubes bajas serán abundantes en la mitad norte, con apertura de algunos claros en las horas centrales. En la mitad sur ambiente soleado, con nubes de evolución por la tarde, que podrían dejar algunos chubascos aislados. Viento variable que se fijará del norte-noreste por la tarde, con algunas rachas fuertes en Álava. Las temperaturas máximas irán en ascenso.

El lunes, finalmente, se esperan brumas y nieblas matinales, aunque en general el cielo se mantendrá poco nuboso. El viento será flojo del norte-nordeste, con intervalos moderados. Las temperaturas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso.