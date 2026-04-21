Mañana de sol y tarde de tormentas, con aviso amarillo
Este martes se espera una subida notable de temperaturas en todo el territorio debido al viento sur, con máximas en torno a los 30 grados. Sin embargo, a partir de la tarde aumentarán las nubes de evolución, que dejarán chubascos y tormentas a últimas horas. El Departamento de Seguridad activará a las 18:00 horas de esta tarde un aviso amarillo por lluvias intensas ya que podrían acumularse los 15 litros por metro cuadrado en una hora.
Llega el calor veraniego con temperaturas máximas que rondarán los 30 grados. La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para hoy, martes, una jornada de ambiente poco nuboso y viento del sureste que elevará las temperaturas de manera notable.
Las temperaturas máximas alcanzarán los 30 grados en la costa y rondarán los 29 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 10 grados del interior y los 13-15 grados en la costa.
Sin embargo, a partir de la tarde aumentarán las nubes de evolución, que dejarán chubascos y tormentas a últimas horas, que podrían ir acompañadas de granizo y de viento racheado.
De hecho, el Departamento de Seguridad activará a las 18:00 horas de esta tarde un aviso amarillo por lluvias intensas ya que podrían acumularse los 15 litros por metro cuadrado en una hora.
Desde esa hora y hasta medianoche habrá probabilidad de chubascos moderados y tormentosos, que podrían ser localmente fuertes. Además, es posible que los chubascos vayan acompañados de granizo (2-4 cm) y de rachas fuertes o muy fuertes de viento, que podrían oscilar entre los 60 y los 100 kilómetros por hora.
El miércoles bajarán las temperaturas máximas, de manera acusada en la mitad norte. La jornada arrancará con cielo poco nuboso, y a partir de la mañana el viento pasará a soplar del oeste y por la tarde se fijará del norte. Las nubes bajas irán a más en la vertiente cantábrica y durante la tarde-noche el cielo podría quedar parcialmente nuboso.
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Mañanas de sol y tardes de tormenta
El lunes y martes amanecerán soleados, pero por las tardes habrá riesgo de tormentas. Para el miércoles se espera un ambiente más estable y a partir del jueves volverán las mañanas soleadas y las tardes lluviosas.
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Ambiente más nuboso y temperaturas agradables para este fin de semana
Los cielos estarán nubosos, sobre todo en la vertiente cantábrica y no se descartan tormentas al anochecer, sobre todo en el interior y en zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas, las máximas se moverán entre los 17 y 21 ºC en el litoral, y por encima de los 20 grados, en el interior.
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Semana de tiempo estable y casi despejado, a excepción del lunes
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