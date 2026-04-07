El viento sur trae hoy temperaturas superiores a los 20º y posible calima

Tras la sofocante jornada de este lunes, hoy martes los termómetros bajarán apenas unos 2-3º, por lo que las temperaturas se mantendrán por encima de los 20º, sobre todo en la costa, según la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet. Además, el viento sur podría traer algo de calima, por lo que a lo largo de la jornada los cielos podrían aparecer teñidos de cierta tonalidad amarillenta a consecuencia del polvo sahariano en suspensión.

El miércoles los claros serán más amplios, aunque todavía aparecerán nubes medias y altas en el cielo. El viento sur perderá fuerza y acabará soplando del norte por la tarde. Por ello las temperaturas bajarán en la vertiente cantábrica. En la vertiente mediterránea las temperaturas diurnas tenderán a subir, manteniéndose las mínimas sin muchos cambios.

Para el jueves se espera tiempo soleado y primaveral para el jueves. El cielo estará poco nuboso en general, a pesar de la presencia de algunas nubes medias y altas; en la costa también pueden aparecer algunas nubes bajas. Bancos de niebla a primeras horas. Temperaturas mínimas en descenso, las máximas bajarán de nuevo en la costa y se mantendrán sin muchos cambios en el interior. Viento del norte.