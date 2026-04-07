Hego haizeak 20º-tik gorako tenperaturak utziko ditu gaur, eta kalima ere ekar dezake
Asteleheneko sargoriaren ostean, gaur egun hodeitsuagoa espero da, baina udaberriko tenperaturarekin jarraituko dugu (atzo baino 2-3º gutxiago). Gainera, baliteke Saharako hautsa ere gurera iristea, kalima deritzotena, eta horren ondorioz, zeruak tonu horixka batez tindatuta ikustea.
Astelehen itogarriaren ostean, termometroak 2-3 inguru jaitsiko dira gaur, asteartea. Tenperaturak 20º-tik gora mantenduko dira, batez ere kostaldean, Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziaren arabera. Gainera, hego haizeak kalima apur bat ekar lezake, eta baliteke zeruak tonu horixka bat izatea egunean zehar, Saharako hauts esekiaren ondorioz.
Asteazkenean ostarteak zabalagoak izango dira, baina zeruan erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak agertuko dira oraindik. Hego haizeak indarra galduko du eta arratsaldean iparraldetik joko du. Hori dela eta, tenperaturak behera egingo du kantaurialdean.
Ostegunerako eguraldi eguzkitsua eta udaberrikoa espero da. Zerua, oro har, hodei gutxirekin egongo da, erdi mailako hodei eta goi-hodei batzuk egon arren; kostaldean ere behe-hodei batzuk ager daitezke. Behe-lainoa goizean goiz. Tenperatura minimoak jaitsiko dira berriro kostaldean, eta maximoek ez dute aldaketa handirik izango barnealdean.
Astebururako aldaketa dator, eta euri kontuekin ibiliko gara.
