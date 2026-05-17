Bueltan da udaberria
Etzidamu iritsiko da aldaketa nabarmenena. Egun eguzkitsua eta beroa izango da asteazkenekoa, baita ostegunekoa eta ostiralekoa ere. Barnealdean, 30 graduak gaindituko dituzte termometroek.
Euri eta hotz kontu gutxi ekarriko dizkigu eguraldiak asteon. Astelehenean, oraindik ere, hodeitsu eta nahiko estalita esnatuko da eguna kostaldean. Araban eta Nafarroan, aitzitik, ostarte zabalak ikusiko ditugu. Tenperaturei dagokienez, koska bat igoko dira denea:; beroenak 20 graduraino, Erriberan salbu, non 22 gradu neurtuko diren; hotzenak, berriz, ez dira aldatuko.
Astearterako, goiz argia iragarri dute, baina zerua estali egingo da arratsaldean, eta euri pixka bat egiteko arriskua ere egongo da, batez ere barnealdean. Hego haizeari esker, tenperaturak igo egingo dira han-hemen. Gasteizen eta Iruñean, adibidez, 22-24 gradu izango dira, Tuteran 26, eta Donostian eta Bilbon 20-21.
Asteazkenean etorriko da aldaketa nabarmenena, eguzkiak aginduko baitu denean. Goizean goiz behe lainoa sartuko bada ere, berehala egingo du garbitzera, eta, oro har, oskarbi egongo da zerua, goi hodeiren bat gorabehera. Hegotik joko du berriro haizeak, eta tenperatutak are gehiago igoko dira, 30 graduraino Tuteran, 27raino Iruñean eta 26raino Bilbon.
Osteguna eta ostirala erro beretik datoz. Udako aroa izango da batean zein bestean, bereziki Durangaldean, Debagoienean eta barnealdeko herri eta hirietan, 30 graduak gaindituko baitituzte termometroek. Kostaldean, ostera, brisa tarteko, ez da hain bero sargoria egongo.
Astebururako dezente falta den arren, iragarpenak dio euria eta giro freskoagoa izango direla gurean, bai larunbatean eta baita igandean ere.
Zure interesekoa izan daiteke
Abuztuko eguzki-eklipse osoan murgilduta, errealitate birtualari esker
2026ko abuztuaren 12an eguzki-eklipse oso bat ikusiko da Euskal Herrian, eta Eguraldia barruan murgildu da errealitate birtualari esker. Hau da horrelako sei bideoetatik lehenengoa.. 114 urteren ondoren, minutu batetik gorako erabateko iluntasuna izango da, eta Eguzkiaren koroa ikusteko aukera egongo da. 19:30 inguruan hasiko da, baina 20:30 baino lehen izango da une gorena. Euskal Herria izango da ikusteko lekurik onenetarikoa.
Elurra egin du Aralarren, maiatzean
Txomin Rezolak eta David Aznarezek Aralarren maiatzaren 15ean grabatutako irudiak.
Udazken giroa eta euria barra-barra izango dira nagusi ostiral honetan
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatu du Bizkaian eta Gipuzkoan prezipitazio iraunkorrengatik, 24 ordutan metro koadroko 60 litro baino gehiago pila daitezkeelako.
Eguraldi ezegonkorrak jarraituko du eta arratsaldean ekaitz-giroa izango da, Nafarroan eta Iparraldean batez ere
Egunak aurrera egin ahala hodeiak ugaritzen joango dira eta trumoi-zaparradak izango dira nonahi. Nafarroa erdialde eta hegoaldean eta Ipar Euskal Herrian abisu horia egongo da indarrean arratsaldean.
Euri erauntsi izugarria, Atarrabian
Euri erauntsi izugarria bota du, gaur arratsaldean, Atarrabian. Ordu erdiz, euria eta txingorra gogotik bota ditu, kaleren bat erreka bihurtzeraino. Halere, ekaitzak ez du aparteko kalterik eragin. Atertu eta eguzkia agertzearekin batera, ura Ultzama ibaira bideratu da, eta zorua berehala lehortu da.
Ilargiaren itzala Lurraren gainazalean grabatuko dute eguzki-eklipsearen egunean
Abuztuaren 12an, eguzki eklipse osoaz gozatzeko aukera izango dugun egunean, hainbat zunda-globo botako dira estratosferatik eklipsearen irudiak lortzeko asmoz.
Petral dator eguraldia, zerua beltz eta tenperatura fresko
Astelehen arratsaldetik aurrera, ezegonkortasuna nagusituko da. Euria egingo du aste osoan, eta tenperaturak nabarmen jaitsiko dira. Ostegun eta ostiralean, maximoak 13-14 gradu ingurukoak izango dira.
Abisu horia arratsalderako euriagatik, bereziki Araban, Gipuzkoan eta Nafarroan
Euskalmetek eta Aemetek abisu horiak aktibatuko dituzte arratsaldean euri eta ekaitzengatik. Kazkabarra ere egin dezake, eta haize bolada oso gogorrak izango dira.
Ekaitz fronte batek mendebaldetik ekialdera zeharkatu du Euskal Herria indar handiz
Ekaitz fronte batek zeharkatu du Euskal Herria arratsaldean, eta euri zaparradak bota ditu. Euskalmeten erregistroen arabera, metro koadroko 23,8 litro egin ditu 10 minutuan tokiren batean. Mendebaldean sortu da, eta, ondoren, lurralde osoa zeharkatu du, oso indartsu.