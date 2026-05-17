Bueltan da udaberria

Etzidamu iritsiko da aldaketa nabarmenena. Egun eguzkitsua eta beroa izango da asteazkenekoa, baita ostegunekoa eta ostiralekoa ere. Barnealdean, 30 graduak gaindituko dituzte termometroek.

Euri eta hotz kontu gutxi ekarriko dizkigu eguraldiak asteon. Astelehenean, oraindik ere, hodeitsu eta nahiko estalita esnatuko da eguna kostaldean. Araban eta Nafarroan, aitzitik, ostarte zabalak ikusiko ditugu. Tenperaturei dagokienez, koska bat igoko dira denea:; beroenak 20 graduraino, Erriberan salbu, non 22 gradu neurtuko diren; hotzenak, berriz, ez dira aldatuko.

Astearterako, goiz argia iragarri dute, baina zerua estali egingo da arratsaldean, eta euri pixka bat egiteko arriskua ere egongo da, batez ere barnealdean. Hego haizeari esker, tenperaturak igo egingo dira han-hemen. Gasteizen eta Iruñean, adibidez, 22-24 gradu izango dira, Tuteran 26, eta Donostian eta Bilbon 20-21.

Asteazkenean etorriko da aldaketa nabarmenena, eguzkiak aginduko baitu denean. Goizean goiz behe lainoa sartuko bada ere, berehala egingo du garbitzera, eta, oro har, oskarbi egongo da zerua, goi hodeiren bat gorabehera. Hegotik joko du berriro haizeak, eta tenperatutak are gehiago igoko dira, 30 graduraino Tuteran, 27raino Iruñean eta 26raino Bilbon.

Osteguna eta ostirala erro beretik datoz. Udako aroa izango da batean zein bestean, bereziki Durangaldean, Debagoienean eta barnealdeko herri eta hirietan, 30 graduak gaindituko baitituzte termometroek. Kostaldean, ostera, brisa tarteko, ez da hain bero sargoria egongo.

Astebururako dezente falta den arren, iragarpenak dio euria eta giro freskoagoa izango direla gurean, bai larunbatean eta baita igandean ere.

Abuztuko eguzki-eklipse osoan murgilduta, errealitate birtualari esker

2026ko abuztuaren 12an eguzki-eklipse oso bat ikusiko da Euskal Herrian, eta Eguraldia barruan murgildu da errealitate birtualari esker. Hau da horrelako sei bideoetatik lehenengoa.. 114 urteren ondoren, minutu batetik gorako erabateko iluntasuna izango da, eta Eguzkiaren koroa ikusteko aukera egongo da. 19:30 inguruan hasiko da, baina 20:30 baino lehen izango da une gorena. Euskal Herria izango da ikusteko lekurik onenetarikoa.

