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Lunes de Pascua veraniego con temperaturas rozando los 30 grados

playa concha hondartza kontxa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Uda giroko eguraldiarekin, azken unera arte aprobetxatu dute herritarrek Aste Santua
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EITB

Última actualización

Playas y calles a rebosar. Es la imagen de este Lunes de Pascua, que cierra una Semana Santa con una ocupación hotelera del 80-90 % en la Comunidad Autónoma Vasca.

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