Lunes de Pascua veraniego con temperaturas rozando los 30 grados
Playas y calles a rebosar. Es la imagen de este Lunes de Pascua, que cierra una Semana Santa con una ocupación hotelera del 80-90 % en la Comunidad Autónoma Vasca.
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