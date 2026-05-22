Bilbao ya está inmersa en uno de los grandes eventos deportivos del año con la celebración de las finales de la EPCR Challenge Cup y la Investec Champions Cup. Ocho años después de acoger por primera vez este acontecimiento, la capital vizcaína es de nuevo el epicentro del rugby europeo, aunque el evento trae consigo importantes afecciones al tráfico, cambios en el transporte público y restricciones de aparcamiento en buena parte de la ciudad.

Los primeros cortes ha comenzado este viernes 22 de mayo a las 11:00 horas en la zona de Abandoibarra. Desde ese momento, solo pueden acceder vehículos de emergencias y autobuses privados autorizados por la organización. La restricción afecta a la Avenida Abandoibarra, entre Lehendakari Leizaola y Sagrado Corazón, así como a toda la calle Anselmo Clavé.

Además, el acceso al parking del centro comercial Zubiarte queda cerrado desde Abandoibarra y únicamente se puede entrar por Uribitarte.

Más restricciones desde la tarde del viernes

A partir de las 17.:00 horas, los cortes se extenderán a otras vías clave del entorno de San Mamés. Entre las calles afectadas se encuentran Sabino Arana, Felipe Serrate, Camino de la Ventosa, Luis Briñas, el Puente Euskalduna —salvo para residentes de Olabeaga—, Gran Vía entre María Díaz de Haro y Sagrado Corazón, además de Rodríguez Arias y Licenciado Poza.

La Alameda Urquijo permanecerá abierta como vía de salida preferente hasta las 18.30 horas. A partir de entonces, también quedará cerrada desde María Díaz de Haro hasta las inmediaciones del estadio, salvo acceso puntual a algunos garajes si las condiciones de seguridad lo permiten. Asimismo, quedará cortada la salida de Bilbao hacia la A-8 por Sabino Arana.

Desde esa misma hora se producirán cortes puntuales entre Plaza Moyúa y Sagrado Corazón para facilitar la llegada de los autobuses de los equipos finalistas.

La Policía Municipal coordinará la reapertura progresiva de las calles y se prevé que todas las afecciones desaparezcan sobre la 01:00 horas del sábado.

El sábado se repetirán las restricciones

El sábado 23 de mayo volverán a aplicarse prácticamente las mismas limitaciones al tráfico desde las 11:00 horas. Sin embargo, el corte de Alameda Urquijo se adelantará a las 13:15 horas, coincidiendo con la cercanía del partido principal.

También desde las 13:00 horas habrá restricciones puntuales entre Plaza Moyúa y Sagrado Corazón para permitir el paso de los autobuses de los equipos finalistas.

Las autoridades estiman que la circulación quedará totalmente restablecida a partir de la 01:00 horas del domingo.

Aparcamientos suspendidos y accesos restringidos

El Ayuntamiento suspenderá el aparcamiento en gran parte de la zona afectada desde el jueves 21 de mayo a las 20:00 horas hasta el domingo 24 a medianoche. La medida afectará a calles como Alameda Urquijo, Gran Vía, Sabino Arana, Rodríguez Arias, Luis Briñas, Licenciado Poza o Camino de la Ventosa.

En la calle Anselmo Clavé, las restricciones de estacionamiento comenzaron el 18 de mayo y podrán mantenerse hasta el día 25.

Además, no estará permitida la entrada ni salida de vehículos de los parkings de residentes dentro del perímetro afectado entre las 17:00 y la 01:00 horas del viernes y entre las 11:00 y la 01:00 horas del sábado.

Cambios en tranvía, autobuses y taxis

El tranvía de Bilbao también modificará su servicio. Desde las 17:00 horas del viernes y desde las 11.00 horas del sábado dejará de circular entre Euskalduna y La Casilla. Durante ambas jornadas la frecuencia será de 12 minutos.

Bilbobus y Bizkaibus sufrirán cambios en recorridos y paradas habituales, especialmente en las líneas que pasan por el entorno de San Mamés y Abandoibarra.

En cuanto al servicio de taxi, las paradas de Gran Vía 85 y Abandoibarra, junto al Palacio Euskalduna, se trasladarán temporalmente al tramo de Gran Vía comprendido entre Doctor Areilza y María Díaz de Haro.

Recomendación: usar transporte público

El Ayuntamiento recomienda evitar el uso del coche privado y desplazarse preferentemente en metro o tren. Como alternativa para quienes lleguen en vehículo, se habilitará el parking disuasorio del BEC desde el viernes a las 10:00 horas, con conexión directa en Metro Bilbao entre Ansio y San Mamés.

También se habilitará un aparcamiento temporal para autocaravanas y furgonetas camperizadas en Kobetamendi, operativo desde el jueves hasta el domingo, aunque será necesario registrarse previamente.

Por último, los residentes del sector OTA de Basurto-San Mamés con distintivo DES-R podrán estacionar esos días en cualquier zona verde de la ciudad.