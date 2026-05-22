Muere un peregrino al caer al río en Puente la Reina

Un peregrino ha fallecido este viernes al caer al río Pobo en la localidad de Puente la Reina.

Según ha informado la Policía Foral, el aviso del hallazgo se ha producido a las 09:30 horas y hasta el lugar han acudido agentes de Prevención y Atención Ciudadana de la Comisaría de Pamplona además de los Bomberos de Navarra y personal sanitario.

La Policía Foral ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

Se trata de un asunto judicializado y no han trascendido más detalles.