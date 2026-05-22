NAVARRA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Muere un peregrino al caer al río en Puente la Reina

La Policía Foral investiga el fallecimiento de un hombre cuyo cadáver ha aparecido en el río Robo. 

Puente la Reina. Foto de archivo: Francisco Arbizu

Euskaraz irakurri: Erromes bat hil da Garesen, ibaira erorita
author image

EITB

Última actualización

Un peregrino ha fallecido este viernes al caer al río Pobo en la localidad de Puente la Reina. 

Según ha informado la Policía Foral, el aviso del hallazgo se ha producido a las 09:30 horas y hasta el lugar han acudido agentes de Prevención y Atención Ciudadana de la Comisaría de Pamplona además de los Bomberos de Navarra y personal sanitario.

La Policía Foral ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento. 

Se trata de un asunto judicializado y no han trascendido más detalles. 

Titulares de Hoy Navarra Sociedad

Te puede interesar

euskadi gastronomia sariak
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los fundadores de la Nueva Cocina Vasca, la familia de la bodega Txomin Etxaniz e Izaskun Orive reciben los Premios Gastronomía

El Gobierno Vasco ha entregado hoy los Premios Euskadi de Gastronomía 2025 a "referentes que han marcado la historia y el futuro de la gastronomía vasca". En esta primera edición, los galardonados han sido los impulsores de la Nueva Cocina Vasca con el premio especial a la mejor trayectoria gastronómica; los hermanos Andrés, Ernesto e Iñaki Txueka Isasti, de la bodega Txomin Etxaniz, con el galardón a la mejor trayectoria enogastronómica; e Izaskun Orive Aizpuru, fundadora de AidTec Solutions, con el premio a la persona joven talentosa.

Cargar más
Publicidad
X