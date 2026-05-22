Los sindicatos de médicos anuncian una tregua en verano, pero continuarán con más protestas en otoño

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), convocante de la sucesión de huelgas médicas de este año, ha anunciado este viernes que, tras la semana de huelga de junio (del 15 al 19), pararán las movilizaciones en verano. Sin embargo, asegura que, si el Ministerio de Sanidad no se sienta a negociar, habrá "una escalada" del conflicto actual en otoño.

CESM considera que los médicos continúan con fuerza en sus movilizaciones. En un comunicado, ha valorado positivamente que el cuarto paro del año que finaliza hoy, viernes, ha tenido un seguimiento muy similar al de los anteriores. En su opinión, eso demuestra que los profesionales "mantienen el pulso por las reivindicaciones clave del colectivo y contra el borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad".

Han destacado “la masiva asistencia a las concentraciones y manifestaciones" que se han celebrado esta semana, especialmente la asistencia de médicos jóvenes, que "no están dispuestos a seguir consintiendo el empeoramiento progresivo de sus condiciones laborales y el maltrato de la administración a la profesión".

La confederación queda a la espera de que el Ministerio de Sanidad retome las negociaciones y convoque oficialmente al Comité de Huelga "con voluntad real de negociación de estos aspectos para poder desbloquear el conflicto".

Asimismo, ha decidido que, durante el periodo estival, dejarán en suspenso la huelga, porque en esa época "el sistema sanitario funciona con aproximadamente un tercio de la plantilla" y quieren interferir lo menos posible en la actividad asistencial para que "ni profesionales ni pacientes tengan que asumir las consecuencias".

Sin embargo, asegura que si los contactos no se producen, y en caso de que "no se atisbe un compromiso real por parte de Sanidad de impulsar mejoras palpables y sustanciales para el colectivo", el Comité de Huelga planteará nuevas medidas de protesta contra el estatuto marco e, "incluso, una escalada en el conflicto actual".